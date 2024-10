Dall’Isola dei Famosi alla truffa: “L’ha distrutta” | La showgirl in lacrime per il tragico episodio

Un ex naufrago de L’Isola dei famosi è al centro dell’attenzione per essere stato preso in giro da terzi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

L’Isola dei famosi è senza dubbio uno dei reality più amati in Italia proprio perché mette a dura prova i concorrenti alle prese con la natura selvaggia. Da anni i telespettatori si appassionano seguendo le dinamiche del gruppo, ragion per cui sia la Rai che la Mediaset ci hanno investito volentieri.

L’ultima edizione ha avuto come conduttrice Vladimir Luxuria, la quale ha potuto contare su Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Non è ancora chiaro quando andrà in onda la prossima edizione e se i membri del cast in studio cambieranno. A prescindere da tutto il reality della sopravvivenza non smetterà mai di entusiasmare.

Tanti sono i volti noti del mondo dello spettacolo italiano e non a essersi messi in gioco. L’ultima edizione è stata vinta dall’amatissimo attore della soap opera turca Terra Amara, Aras Senol, ma anche chi non ha portato a casa il montepremi può godere di una certa popolarità.

Helena Prestes, per esempio, ha intrapreso da qualche settimana l’esperienza del Grande Fratello è già sta facendo parlare per via della sua simpatia con Lorenzo Spolverato. Altri ex concorrenti de L’Isola dei famosi sono altrettanto al centro dell’attenzione, però per eventi spiacevoli. Non a caso i fan sono preoccupati.

Dopo L’Isola dei Famosi è arrivata la beffa

Il personaggio pubblico in questione è la madre di una delle donne più famose del piccolo schermo. La figlia è una showgirl a 360°, comparsa in televisione sotto varie vesti. Anche lei ha partecipato al Grande Fratello e non andava per niente d’accordo con Antonella Elia.

È famosa per i suoi “baci stellari” e la chioma bionda che la contraddistingue. Stiamo parlando di Valeria Marini. Non sta passando dei bei momenti perché la madre, Gianna Orrù, è stata raggirata perdendo così una consistente somma di denaro. Ecco tutti i dettagli dell’ex naufraga di alcuni anni or sono.

“Quest’uomo ha distrutto mia madre”

La madre ha perso, secondo quanto riportato su open.online.it, 350.000 euro in seguito a un investimento fatto su Bitcoin. Colui che gliel’ha proposto è un produttore cinematografico e la donna all’inizio non ne ha fatto parola con Valeria Marini.

È stata contattata perché l’uomo le aveva parlato di un cortometraggio di cui avrebbe fatto parte. “Questa persona ha distrutto mia madre…si vergognava di essere stata raggirata al punto di rifiutarsi persino di aprirmi la porta di casa“, ecco le parole di Valeria Marini riportate dal Messaggero.