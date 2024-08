‘C’era anche un pò di bullismo’, l’ex gieffina vuota finalmente il sacco | Dopo anni viene fuori la verità

Ha parlato di bullismo, l’ex splendida gieffina, La verità che spacca i cuori dei fan.

Fa decisamente male, leggere e ascoltare le parole da lei espresse in una lunga e accorata intervista. Sebbene oggigiorno siamo tristemente abituati a tutto, visti i fatti di cronaca che ci invadono l’esistenza, sentire parlare di bullismo fa ancora gelare il sangue nelle vene. Chiaro che ciò spaventa soprattutto i genitori, che temono che le loro creature possano rimanerne vittime.

In realtà questo fenomeno esiste da sempre, ma è solo in tempi mediamente recenti che se ne parla. Nonostante ciò non si riesce a trovare una degna soluzione a riguardo. Gli episodi aumentano a dismisura e si espandono a macchia d’olio anche sul Web. In questo caso si parla di cyberbullismo. Pure i vip ne sono colpiti, dato che i leoni da tastiera sono in netta espansione.

La bellissima donna che ne ha parlato ha partecipato, diversi anni fa, al padre di tutti i reality, la cui nuova edizione andrà in onda a partire dal 16 settembre 2024 in prime time su Canale 5. Lei ha conosciuto il grande successo, sia presso il grande pubblico che tra gli addetti ai lavori, ancora da giovanissima.

L’amara confessione di un’ex gieffina

Successivamente è stata molto attiva sul piccolo schermo sempre come showgirl e acclamata valletta. Ha pure dato alle stampe alcuni libri e ha coronato il suo sogno personale di diventare mamma. È stata a lungo nella bufera del Gossip, per via della fine della sua lunga storia d’amore con il padre di suo figlio, che è anche un’artista molto affermato nel settore musicale.

È diventata pure attrice ed è molto richiesta pure nelle vesti modella e testimonial, per svariati marchi e realtà. Di recente l’abbiamo vista ospite di Monica Setta nel suo Storie Di Donne Al Bivio, in onda in seconda serata su Rai Due. Qui ha rilasciato importanti dichiarazioni sia sulla sua vita passata che presente, sostenendo di essere casta da anni e di aver ritrovato la fede.

Miriana Trevisan parla di bullismo

Stiamo parlando della splendida Miriana Trevisan, che in tantissimi ricorderanno come ex ragazza di Non è La Rai. Ha poi preso il posto di Antonella Elia, e prima ancora di Paola Barale, a La Ruota Della Fortuna a fianco di Mike Bongiorno. Tuttavia la dichiarazione sul bullismo l’ha fatta nel corso di un’latra intervista, rilasciata al programma radiofonico Rai, I Lunatici.

Nel farlo Miriana si è riferita proprio al periodo legato al programma di Gianni Boncompagni, che ha lanciato nel vasto mondo dello spettacolo tante giovani donne. “C’era anche un po’ di bullismo. Soprattutto da parte di alcune mamme. Forse bullismo è un termine esagerato, ma quando ci sono cento ragazze, possono capitare dinamiche simili“, queste le sue dichiarazioni che hanno lasciato di stucco i suoi estimatori.