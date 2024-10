A scuola è scoppiata la BANDIERA mania | Nessuno riesce a risolvere questo rompicapo: è proibitivo

Quanti di voi riusciranno a risolvere questo test? Basta solo un pizzico di inventiva e tanto divertimento.

Magari alcuni di noi per tutto il tempo della scuola, a meno che non siano ancora studenti, hanno avuto l’incubo della matematica, mentre altri ancora amano questa materia che però, va detto per assoluto dovere di cronaca, possiede sempre il suo insindacabile perché. Per quanto non fossimo delle cime, essa rappresentava, nonché rappresenta tutt’ora, sempre una sfida.

E che cosa può esserci di più soddisfacente, quando appunto si parla di una sfida, di qualunque natura essa sia, di riuscire a superarla brillantemente? Essendo tuttavia obbligati a studiare la matematica, in quanto facente parte del nostro piano di studi, al di là di quello scelto, dopo un po’, ecco che subentrava l’inaspettata sorpresa.

Notiamo che quelle espressioni, che fino a poco tempo prima parevano per noi dei geroglifici, ora incominciano, forse, ad essere ben definite. I risultati iniziano ad arrivare e noi ci rendiamo conto che tutto quanto fa parte di uno schema ben definito. La matematica, in poche parole, è un muro dove sono presenti dei mattoni ben incastrati e quindi è necessaria la precisione assoluta.

Un test eccellente

Non è qualcosa dunque che può essere lasciato al caso ma che deve seguire uno schema, come appunto già detto, e, in quanto tale, non è ammesso il minimo margine di errore, dato che ciò determina il risultato finale. In sostanza, una sola virgola messa al posto sbagliato può far crollare il poco fa citato muro. Una cosa che può venirci in aiuto, visto che parliamo di un test di intelligenza, è un vecchio esercizio.

Quando alle elementari le maestre ci assegnavano la numerazione, dandoci un numero che fungeva da dato, per giungere a un risultato predefinito, per quanto all’inizio sembrasse difficile, una volta compreso il trucchetto e vedendo che i famosi numeri si ripetevano come i pioli di una scala, era uno gioco da ragazzi arrivare al risultato. Ora stiamo per vedere un magnifico test a riguardo, proposto da Palermolive.it.

A che numero corrispondono i disegni?

Vediamo qui uno schema di forma quadrata, dove appaiono dei pallini, alcuni a tina unita, mentre altri recanti la bandiera italiana, ben incolonnati. Una volta giunti alla riga infondo, dove sono presenti dei numeri, in base ad essi possiamo capire che si tratta del risultato di un’operazione matematica in codice, che possiamo ricostruire servendoci della logica.

In base al valore che avremo assegnato ai diversi pallini, dovremo determinare il risultato della colonnina di destra. Tutto ciò ci consentirà di misurare la nostra intelligenza. Qualora non dovessimo farcela, non facciamocene un cruccio, dato che suddetto test deve solo avere il precipuo scopo di divertci. Vi stiamo tuttavia per rivelare, udite udite, il risultato, che è 3. Siete pronti per proporlo ai vostri amici?