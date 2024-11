Truffa del TERMOSIFONE, in questa città sono tutti disperati | Si finge idraulico e ti chiama da questo numero: fermalo subito

La truffa del termosifone è qualcosa che mai ti aspetteresti dall’essere umano, eppure eccola qua. Fai attenzione.

Negli ultimi anni, le truffe e i raggiri sono diventati sempre più sofisticati, ma la buona notizia è che, con l’avvento della tecnologia, difendersi è anche diventato più facile. Oggi infatti siamo costantemente tracciati: telecamere di sorveglianza, app di geolocalizzazione, e notifiche di sicurezza sulle carte di credito ci proteggono molto.

Almeno più di quanto si possa immaginare. Basta pensare agli smartphone, che ormai fanno da “scudo” contro molte truffe, con le loro mille funzionalità. Molte persone che tentano di frodarci vengono fermate proprio grazie alla tracciabilità dei loro movimenti.

Insomma, i malintenzionati hanno vita difficile quando sanno che ogni loro mossa può lasciare una traccia digitale. Ma esistono anche delle truffe che sono nate proprio grazie alle nuove tecnologie. Per questo motivo, bisogna stare attenti come e più di prima in ogni caso.

L’evoluzione delle truffe

Se da un lato la tecnologia ci protegge, dall’altro ha creato nuove tipologie di truffe che prima non esistevano. La più famosa? Il phishing. Questa tecnica consiste nell’inviare e-mail o messaggi falsi, spacciandosi per enti o aziende fidate, al fine di ottenere informazioni personali.

C’è chi si fa passare per la banca, chi per il servizio clienti di qualche app e chi addirittura simula i messaggi della polizia postale. Basta abbassare la guardia un attimo e si rischia di ritrovarsi con il conto svuotato. Chi sono le vittime preferite? In genere, persone anziane o poco abituate alla tecnologia. L’ultima truffa ha a che fare con i termosifoni.

La truffa del termosifone

C’è chi continua a preferire le vecchie tattiche “porta a porta”, approfittando della fiducia e dell’ingenuità del prossimo. È il caso di un episodio inquietante avvenuto martedì 5 novembre, intorno alle 11 del mattino, in via Tolero. Il tutto è stato sapientemente riportato da RomaToday.it. Un uomo si è presentato alla porta di una coppia di anziani, spacciandosi per un idraulico mandato a controllare i termosifoni.

La richiesta sembrava ragionevole. Il sedicente uomo ha raccontato agli anziani che era necessario effettuare delle verifiche, ma poi è arrivato il colpo di scena: con grande sicurezza, ha spiegato che tutto l’oro presente in casa doveva essere riposto in un sacchetto e messo sotto il cuscino, per “evitare che si ossidasse”. Gli anziani hanno eseguito le sue istruzioni senza sospetti. L’idraulico è riuscito a recuperare il sacchetto che conteneva 4000 euro in gioielli ed è fuggito via.