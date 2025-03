Roma pedala, condivide e innova: arriva la Fiera della Mobilità Sostenibile

La Fiera della Mobilità Sostenibile rappresenta un’opportunità concreta per trasformare Roma in una città più interconnessa

Il 5 e 6 aprile, l’ex deposito Atac San Paolo ospiterà la prima edizione della Fiera della Mobilità Sostenibile, un evento che vuole tracciare il futuro della mobilità nella Capitale. Due giornate di incontri, esposizioni e dibattiti per scoprire le soluzioni più innovative e sostenibili per gli spostamenti urbani e per avviare un percorso di trasformazione della città verso un modello più efficiente e inclusivo.

Un evento per ripensare la mobilità di Roma

Immagina una Roma con meno traffico, aria più pulita e trasporti efficienti. Questo è l’obiettivo della Fiera della Mobilità Sostenibile: offrire soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita urbana. Roma sta affrontando sfide importanti legate alla mobilità: traffico congestionato, inquinamento atmosferico e trasporti pubblici spesso inefficaci. Questo evento nasce per proporre alternative reali e innovative, mostrando come le città europee più avanzate stanno affrontando il problema e quali modelli possono essere adattati alla realtà romana.

Organizzata da Odissea Quotidiana, in collaborazione con Legambiente, Movimento Diritti dei Pedoni e Salvaiciclisti Roma, la fiera è un’occasione per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di un cambiamento radicale nelle abitudini di spostamento. Non si tratta solo di una vetrina di idee, ma di un laboratorio di proposte concrete, con il coinvolgimento diretto di esperti, amministratori e aziende del settore.

La manifestazione si articolerà in sette panel tematici che affronteranno diversi aspetti della mobilità sostenibile, dalla politica dei trasporti all’urbanistica, fino al trasporto pubblico innovativo e alla mobilità ciclabile. Saranno presenti esperti di fama nazionale e internazionale, tra cui Giuseppe Grezzi, ex assessore alla mobilità di Valencia, che condividerà l’esperienza della città spagnola nella transizione verso un modello di mobilità più sostenibile.

Mobilità sostenibile: un’opportunità per tutti

La fiera non sarà solo un luogo di discussione teorica, ma offrirà ai visitatori la possibilità di provare direttamente soluzioni di mobilità alternativa. Sarà possibile testare biciclette elettriche, monopattini e mezzi di trasporto condivisi, toccando con mano le innovazioni che stanno già trasformando il panorama della mobilità urbana in molte città europee. Inoltre, saranno disponibili aree dimostrative in cui esperti guideranno i partecipanti alla scoperta delle tecnologie più avanzate nel settore.

Inoltre, il programma prevede una Lectio Magistralis e un corso di formazione accreditato per giornalisti, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per raccontare e comprendere il cambiamento in atto. La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti, dai professionisti del settore agli studenti, fino ai semplici cittadini curiosi di scoprire come migliorare la propria esperienza di mobilità quotidiana.

Il supporto delle istituzioni e delle aziende private

La Fiera della Mobilità Sostenibile gode del supporto di importanti realtà pubbliche e private, tra cui Atac, Cotral, Roma Servizi per la Mobilità e la Consulta Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità di Roma Capitale. La loro partecipazione testimonia l’importanza dell’evento nel dibattito sulle politiche urbane della Capitale e segna un passo importante nella collaborazione tra pubblico e privato per il miglioramento della mobilità cittadina.

Oltre alle istituzioni, numerose aziende private sosterranno l’iniziativa. Tra queste, DoctorBike, FIAB Roma Ruotalibera, GO-Mobility e Lime offriranno ai visitatori dimostrazioni pratiche e approfondimenti sulle nuove tecnologie della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di rendere più accessibili le soluzioni già disponibili sul mercato.

Una mobilità più inclusiva e sicura

L’evento non si limiterà a promuovere la sostenibilità ambientale, ma affronterà anche il tema della sostenibilità sociale. Una città che investe sulla mobilità sostenibile diventa più accessibile per tutti: pedoni, ciclisti, persone con disabilità e bambini. Costruire infrastrutture sicure ed efficienti non significa solo ridurre l’inquinamento, ma anche migliorare la qualità della vita urbana e garantire maggiore equità nell’accesso ai servizi di trasporto.

Tra i momenti clou dell’evento, si segnalano gli interventi dell’assessore alla mobilità di Roma Eugenio Patané e del presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola, che discuteranno delle strategie per rendere Roma una città più moderna e vivibile, con un focus su progetti futuri e investimenti previsti per migliorare le infrastrutture urbane.

Roma verso un futuro più sostenibile

La Fiera della Mobilità Sostenibile rappresenta un’opportunità concreta per trasformare Roma in una città più interconnessa, efficiente e attenta all’ambiente. La sfida è ambiziosa: ridurre l’uso dell’auto privata, migliorare il trasporto pubblico e incentivare forme di mobilità dolce e condivisa. Questo evento vuole essere il primo passo per un cambiamento necessario, che coinvolga cittadini, istituzioni e imprese.

Si spera di proseguire a consolidare una cultura del trasporto sostenibile, in special modo il trasporto pubblico, a discapito dell’uso dell’automobile privata. Questo significa non solo creare nuove infrastrutture e servizi, ma anche sensibilizzare i cittadini e promuovere una maggiore consapevolezza sui benefici della mobilità sostenibile.

La partecipazione è aperta a tutti: un invito a essere protagonisti della trasformazione della città, scoprendo nuove soluzioni per una mobilità più sostenibile, sicura e accessibile. Roma è pronta al cambiamento. E tu, sei pronto a fare la tua parte?

Andrea Castano