Ti basta un pezzo di carta per scoprire quanto consuma il tuo frigo | Devi inserirlo qui e ricevi l’esito immediato

Il frigorifero è un elettrodomestico che è importantissimo che rimanga sempre in corretta funzione. Come possiamo capire se sta facendo bene il suo lavoro? Con un pezzo di carta!

È superfluo dire che il frigorifero, nelle nostre cucine, essendo un elettrodomestico che deve rimanere sempre attivo, è necessario verificare in maniera tempestiva e repentina che stia svolgendo al meglio la sua funzione. Il rischio, nel caso in cui ciò non stia avvenendo, è addirittura duplice.

In primis andiamo incontro al concreto rischio che i prodotti in esso conservati, che abbiamo anche speso dei bei soldini per comperarli, appunto non si conservino correttamente e che possano, per giunta, deperire anche anzitempo. Ciò, per altro, con nostro grave disinganno, non ci consentirà neppure di assaggiarli.

Il secondo rischio, che tuttavia non ci sta affatto meno a cuore rispetto al primo, è quello di ritrovarci poi a fine mese una bolletta molto più salata del normale. Il che, complice la terribile crisi e i forti rincari che hanno colpito il nostro Paese, non ci farà assolutamente piacere. In poche parole staremo pagando un servizio malfunzionante.

Come capire se il frigo funziona per bene

Tuttavia è veramente difficile capire se il frigorifero funziona per bene oppure no. Diciamo che a occhio nudo appunto non sarà infatti così semplice da appurare. Sappiamo solo che se l’elettrodomestico o meglio, i suoi sensori, non percepiranno la temperatura necessaria per mantenere la conservazione, attueranno un doppio lavoro come tentativo in extremis.

Tutto ciò comporterà il già citato aumento di costi in bolletta. Nel concreto però noi, che cosa possiamo fare? Iniziamo innanzitutto a cercare di capire se il frigorifero sta realmente lavorando bene. In nostro aiuto in questo caso non servirà nessun termometro o nulla di sofisticato, ma un semplice pezzo di carta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rimedi Naturali (@consigli.naturali)

Il trucchetto del foglio di carta

Una parte molto importante del frigorifero è, senza ombra di dubbio, la guarnizione. È quella che tiene imprigionata la temperatura glaciale, necessaria per la conservazione degli alimenti. Dunque armiamoci di un foglio di carta e, come vediamo nel video, presente sul profilo Instagram @consgili.naturali, poniamolo nella porta.

Se si sfilerà con una facilità troppo estrema avremo la prova che il frigo non sta funzionando come si deve e dovremo pertanto correre subitaneamente si ripari con questo trucco. Prendiamo un phon e utilizziamolo intanto per scaldare la guarnizione per 6 minuti. Vedremo che, in seguito a ciò, il foglio non si sfilerà più con troppa disinvoltura. Procediamo poi, appena possibile a sostituire la guarnizione.