Test della personalità | Se pensi di conoscerti a fondo, ti sbagli: c’è gente che è rimasta allibita dal risultato

Test della personalità, sei pronto a sapere chi sai per davvero? Ora puoi farlo. Ne rimarrai sconvolto.

Non è di certo facile conoscere noi stessi. Ovvio che ci voglia un gran coraggio per poterlo fare. Inoltre non dobbiamo avere fretta per poterlo fare visto che essa, si sa, è sempre una cattivissima consigliera. Inoltre dobbiamo essere sempre onesti con noi stessi altrimenti non potremmo mai sapere chi siamo davvero.

E ciò porterebbe alla lunga a non rispettarsi ed amarsi, oltre a non comprendere i nostri pregi e i nostri difetti, quindi i nostri x factor e i nostri limiti. E tutto noi abbiamo ognuno di questa cosa che ci rende unici. E ciò vale sia per il lato estetico che psicologico. Il punto è, come siamo bombardati oggigiorno da messaggi contrastanti, non è facile volerli ascoltare con attenzione.

Ecco, ascoltarsi è il primo step da mettere in atto per potersi capire. Anche perché se non riusciamo a fare ciò non saremo nemmeno in grado di ascoltare gli altri e di capirli. Lo stesso possiamo dire dei menzionati rispetto e amore. Dunque, capite bene che non avere la minima intenzione di conoscerci e di capirci può non aiutarci nella socialità.

Test della personalità, utilissimo per scoprire chi sei davvero

Dunque può diventare un reale e pesante ostacolo sia all’interno della nostra vita privata che quella professionale. In ogni caso se siamo poi riusciti a superare tutto ciò, trovando la forza di scoprire, anche un poco alla volta, chi e come siamo, non sempre possiamo rimanere completamente soddisfatti di quello che abbiamo scoperto.

E ciò ci può pure mandare fortemente in tilt. In realtà sarebbe più opportuno cercare di migliorarci sotto ogni punto di vista, senza però, cosa molto importante, snaturarci, dunque perdere la nostra essenza che ci rende unici. E proprio per questo motivo possiamo essere definiti speciali.

Sei egoista o fin troppo altruista? Te lo rivela il Lato Positivo

Tuttavia per cercare di affrontare questo percorso di conoscenza, che oltre ad essere affascinante e complesso, può pure rivelarsi assai doloroso, possiamo chiedere una mano ai test di personalità. Uno top in tale direzione ce lo propone Il Lato Positivo sul suo seguitissimo Canale YouTube. Ci richiede di dare una risposta secca ai dieci quesiti proposti. Abbiamo solo pochi istanti per poterlo fare.

E possiamo scegliere solo tra due opzioni, la A e la B. Alla fine, a seconda di quante risposte A, abbiamo dato potremo scoprire quanto siamo egoisti. Chiaro che non va bene esserlo così come, di contro, eccedere nell’essere altruisti perché, in tal caso, si potrebbe pure ad arrivare all‘annullamento di se stessi. Insomma, il bene sta nell’equilibrio fra le due parti.