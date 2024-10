Test dei PROBLEMI irrisolti: se pensavi di aver chiuso col passato, ti sbagli di grosso | Qui trovi tutte le risposte che cercavi

Test dei problemi non risolti, ora potrai scoprire che cosa ancora ti preoccupa che proviene dal passato.

C’è chi lo rinnega e chi invece, al contrario, non riesce proprio a dimenticarlo e tende a volerlo riportare con un troppa frequenza nel suo presente. Insomma, il passato divide sempre, ma, in ogni caso ha fatto parte in maniera inossidabile di noi e della nostra essenza. Ciò che siamo adesso è stato determinato da ciò che siamo stati e gli dobbiamo molto.

Ovvio che, se abbiamo molto sofferto, tutta questa sofferenza non si può cancellare con un colpo di spugna. Magari ci siamo illusi di averlo fatto, ma poi basta una canzone o un commento sui Social, per farlo riaffiorare. Il più delle volte non ce ne rendiamo davvero conto, ma anche se qualcosa in passato non ci ha apparentemente colpito o ferito, in realtà potrebbe averci segnato molto di più.

E, a livello di inconscio, non ci permette di vivere e pieni polmoni la nostra vita odierna, non solo sentimentale, ma anche professionale. Ora, grazie a questo test, denominato dei problemi irrisolti, potremo saperne molto di più. Ce lo propone Viveresenamente.com. Non dovremo fare nulla di particolare, ma solo osservare questa immagine, che è un tripudio di colori molto accesi. E tu sei pronto a scoprirlo insieme a noi?

Test dei problemi irrisolti, un’autentica rivelazione

Grandissima protagonista è la natura coi suoi alberi, cespugli colorati e tanti animali. Dopo pochi istanti dovremo dare una risposta di pancia a tale quesito, qual’ è la prima cosa che abbiamo notato subito quando l’abbiamo guardata? Se la risposta è la famiglia dei leoni, significa che ora la tua più grande preoccupazione è di far quadrare il bilancio familiare e tutte le responsabilità che comporta una famiglia.

Ti manca la tua infanzia e sei molto stanco dal punto di vista per lo più mentale. Cerca di rilassarti e di trovare tempo anche per te. Se invece hai optato per zebre o giraffe, site sullo sfondo, soffri di solitudine. Non ti senti capito e rimpiangi i tempi della giovinezza, quando eri circondato da tanti amici e compagni di feste e baldoria.

Tra indecisioni e stanchezza, gli altri responsi

Hai scelto gli alberi? Significa che sei molto ansioso e che, in questo momento, non riesci a prendere nessuna decisione importane per te. Non riesci ad agire. Insomma vale assolutamente il detto che fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, anche se nel tuo caso si tratta di Oceano. Impara a sfogarti con persone vicine a te che ti amano e sdrammatizza i tuoi drammi.

Infine, se hai scelto la pantera, significa che sei molto stanco sotto tutti i punti di vista. Hai bisogno di riposarti e staccare la spina, altrimenti le incertezze, che affollano la tua anima e il tuo cuore, non troveranno mai una degna fine. Cerca piuttosto di capire che cosa davvero ti fa stare bene e impara a seguire maggiormente le tue passioni e inclinazioni. Solo così non rimpiangerai più il tuo passato.