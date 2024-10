‘Sono a dieta e devo rinunciare ai BISCOTTI’: gravissimo errore | Vai al supermercato e compra SOLO questi: basta privazioni

I biscotti non sono il nemico: non commettere questo errore e corri subito ai ripari al supermercato.

Le diete, si sa, sono un mondo fatto di rinunce e di controllo costante. Chiunque abbia mai iniziato una dieta conosce la sensazione di doversi privare dei propri piatti preferiti per cercare di rimettersi in forma o semplicemente migliorare la salute.

Addio alla pizza settimanale, ciao a insalate leggere e pasti bilanciati. Il percorso della dieta può essere faticoso, ma spesso è una sfida per imparare a mangiare in modo più consapevole. A volte basta ridurre le porzioni o scegliere alimenti con meno calorie per fare la differenza, senza sentirsi completamente privati.

Una delle rinunce più difficili quando si segue una dieta riguarda i dolci, in particolare i biscotti. La tentazione di addentare un biscotto croccante con il caffè o concedersi un dolcetto dopo cena è quasi irresistibile. Spesso, proprio i biscotti rappresentano quel piccolo momento di piacere goloso a cui è difficile dire di no.

Le rinunce della dieta

Tuttavia, rinunciare ai biscotti può fare parte di un percorso più consapevole per chi desidera perdere peso, anche se la mancanza di dolci lascia un vuoto nel cuore e nello stomaco di molti di noi. Quello che però molti non sanno è che non sempre la dieta deve spingerci a mangiare cose che non ci piacciono.

Talvolta, a fare la differenza non è il conteggio delle calorie, bensì la modalità in cui vengono preparati gli alimenti e le pietanze che consumiamo ogni giorno. Ad esempio, non molti sanno che bisogna usare l’olio con moderazione, ma che la pasta è un carboidrato utile. E invece, per quel che riguarda i biscotti? La soluzione c’è.

I biscotti da comprare a dieta

Anche in dieta, esistono biscotti che non rappresentano una minaccia per la linea. I Gran Cereale e i CioccoAvena, per esempio, sono ricchi di fibre e si spacciano per non eccessivamente calorici, ma sono sconsigliati da @360_fitness_360. Al loro posto, l’influencer preferisce i Galbusera, con la linea “Magretti” e “Peropiù”.

Questi biscotti offrono soluzioni leggere ma gustose, poiché hanno poco più di 17 calorie a pezzo. Non bisogna rinunciare a un piccolo piacere dolce durante la giornata, perché la serotonina è il motore della nostra felicità quotidiana. Seguendo queste dritte, non comprometterai gli obiettivi della tua dieta settimanale.