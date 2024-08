“Secondo me ti diverti”: Stefano smascherato prima di Affari Tuoi | Il retroscena che nessuno si aspettava

Stefano De Martino in men che non si dica smascherato prima della sua conduzione al gioco dei pacchi. La forte indiscrezione.

È ben consapevole di aver accettato un impegno molto importante dal punto di vista lavorativo, il bravo Stefanio De Martino. Lo showman campano, lanciatissimo non solo in TV, ma anche a Teatro, ha infatti deciso di accettare la sfida professionale di condurre uno dei quiz show preserali più amati dagli italiani di ogni età, che ha visto fino allo scorso anno, la conduzione di Amadeus.

Ma ora che il buon Sebastiani ha deciso di approdare a Discovery, sarà l’ex marito di Belen a farci emozionare e divertire ogni sera dopo il Tg1, con il quiz show di punta dell’Azienda di Viale Mazzini. Tra l’altro si tratta di un format assai longevo e che nel suo passato ha anche visto al suo timone il mitico Paolo Bonolis.

E lui, l’impeccabile Stefano, come ha affermato in un video condiviso sui social, per prepararsi al meglio in vista di questa conduzione si è rivisto le puntate del passato, condotte dei suoi storici e stimati colleghi. Ha molto studiato e cercherà di dare il massimo. Torneranno, per la gioia dei telespettatori della prima ora, i pacchi in cartone, mentre le telefonate, De Martino le riceverà in un telefono dotato di una meravigliosa cornetta rossa.

Stefano De Martino smascherato proprio da lei

Tra l’altro nel trailer disponibile in Rete, e anche trasmesso a rotazione su Rai Uno, lo vediamo impegnato con tale apparecchio. Lui si è detto felice di questa nuova avventura, ma sa anche che dovrà sudare le classiche sette camicie per portarsela a casa. In questi giorni lui ha avuto modo di ricevere grandi in bocca al lupo, nonché validi consigli da persone per lui speciali.

Se da un lato i suoi amici di vita stanno incominciando a fare un tifo sfegatato per lui, anche una vera punta di diamante delle Reti Rai ha voluto fargli sentire il suo appoggio. Parliamo di Antonella Clerici, che sta per tornare con il suo È Sempre Mezzogiorno. Tuttavia è stata un altra grande conduttrice, però che lavora in Mediaset, a smascherarlo a pochi istanti dal fischio d’inizio di Affari Tuoi. Parliamo di un mostro sacro della Tv italiana.

“Secondo me ti diverti”, le profetiche parole di Maria

“Secondo me ti diverti. La partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo”, ha detto testualmente a De Martino, la divina Maria De Filippi. Il ballerino lo ha spifferato durante la sua recente intervista a cuore aperto concessa a TV Sorrisi E Canzoni.

Chiaramente queste parole hanno nuovamente fatto intendere quanto sia speciale il rapporto che lo lega alla vedova Costanzo con la quale ha perpetuamente mantenuto i contatti. “Con lei ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato”, ha rivelato a tal proposito un raggiante Stefano, che fu lanciato tantissimi anni fa nel mondo dello spettacolo proprio da Queen Mary.