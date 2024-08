Se stai cercando un nuovo lavoro devi fare questo test | Dopo 15 domande ti arriverà la ‘proposta’ migliore: prova subito

Se non hai ancora le idee chiare sulla tua carriera allora dovresti fare questo tempo di 15 domande. Alla fine scoprirai quale potrebbe fare al caso tuo.

Quando si terminano gli studi della scuola secondaria di secondo grado si ottiene un diploma e dopo ci sono due alternative da prendere in considerazione: iscriversi all’Università o lanciarsi direttamente nel mondo del lavoro.

La scelta non è semplice, dunque probabilmente qualcuno potrebbe commettere degli errori dovuti dall’istinto. C’è chi sceglie il lavoro dei propri sogni ed è appagato sotto ogni punto di vista.

Altri, invece, non sono soddisfatti nella propria carriera e decidono di rimettersi in gioco pur di fare ciò che si desidera. D’altronde è ben risaputo che solo facendo quello che si ama non si ha alcun tipo di sofferenza.

Se ti trovi in questa situazione hai tutto il diritto di orientarti altrove, ma prima dovresti dedicare pochi minuti a questo test che ti aiuterà senza dubbio ad avere le idee più chiare su quale tipo di carriera investire.

Rispondi alle domande di questo test e non avrai più dubbi

Ognuno di noi è unico nel suo genere perché ha una determinata personalità con caratteristiche che possono essere condivise con un numero ristretto di persone. Del resto su Wikipedia si può leggere questa la definizione: “Insieme di caratteristiche individuali che in quanto tali costituiscono o conferiscono un motivo di integrità o di distinzione”.

“La tua personalità conto molto quando si tratta di decidere quale carriera scegliere. Quindi, se farai, questo test scoprirai quale lavoro è più adatto alle tue esigenze”. Una frase che rispecchia totalmente la realtà dei fatti.

La personalità incide sulla scelta del lavoro

“Qual è il lavoro più adatto a te?”, ecco com’è stato intitolato il video pubblicato su Youtube nella pagina de Il lato positivo. Lo scopo è rispondere alle domande e sommare il numero che si ottiene dando una determinata risposta. Le prime 3 domande sono le seguenti: “Se avessi accesso a una macchina del tempo, preferiresti viaggiare nel..?” (A:40, B:20, C:10, D:30), “Quale idea ti sembra peggiore?” (A:30 B:20 C:40 D:!0) e “Ti senti più felice quando…?” (A:20 B:30 C:10 D:40).

In base alle risposte sommate si può ottenere uno di questi risultati: tra 150 e 260 punti uomo d’affari (imprenditore, manager delle pubbliche relazioni, agente immobiliare e organizzatore di eventi); 270-380 punti scienziato o esploratore; 390-490 leader nato (insegnante, conduttore televisivo, assistente sociale e allenatore motivazionale). E tu? Quale lavoro calza a pennello con la tua personalità? Rispondi alle domande e lo saprai.