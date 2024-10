Se pensi di essere una persona POSITIVA, fai subito questo Test | Le risposte sono spiazzanti: dopo il bicchere lo vedrai mezzo vuoto

Test, vuoi davvero scoprire se sei una persona positiva oppure no? Di certo se risponderai a questo quesito potrai scoprirlo.

Sovente di sente dire alla TV e sui Social di cercare, nonostante tutto, di pensare positivo. Esistono anche, per altro, molte rubriche assai seguite, di coloro che ci vogliono insegnare a imparare a pensarla in questa maniera, per vivere meglio e risultare più vincenti sul profilo sia privato che professionale.

In ogni caso c’è anche da dire che, con la crisi pazzesca che imperversa sul nostro Paese, sia impossibile farlo con disinvoltura. Magari una persona si alza pure dal letto tranquilla ma, con il trascorrere delle ore, la paura e l’ansia si impossessano di lui. Anche una forte depressione può indurre solitamente chi vede il bicchiere mezzo pieno, a cambiare prospettiva.

Tuttavia, per capire veramente come siamo, possiamo anche optare, con tranquillità, questo test psicologico, che ci propone la dottoressa Anna Maria Sepe su Psicoadvisor.com. L’esperta e ricercatrice in psicoanalisi, ci invita ad osservare questa immagine, dove possiamo notare sei alberi molto colorati e differenti fra loro, soprattutto per forma e stile.

Test, sei davvero una persona positiva?

Indubbiamente possono suscitarci un sentimento di allegria e strapparci un sorriso. Dobbiamo solo scegliere di pancia la prima immagine che ci ha colpito e che non necessariamente deve essere quella che ci piace di più. Ad ognuna di loro corrisponde un responso. Se abbiamo scelto la prima vuol dire che siamo persone equilibrate e che amiamo le sfumature. Non esistono solo il nero e il bianco.

Siamo molto razionali e poco impulsive. Impariamo a sorridere di più. Nel caso della seconda, consideriamoci pure dei fan del pensiero positivo, ma senza confondere ciò con l’utopia vera e propria. Non basta infatti desiderare qualcosa, ma serve sudare e lottare per ottenerla, dunque è bene non dormire sugli allori. Se siamo stata colpiti dalla terza non ci appartiene il pensiero positivo.

Tra incertezze e qualche dritta

Siamo persone altamente pessimiste. Il consiglio dunque è quello di amarsi e conoscersi per quel che siamo, notando anche le mille sfumature che possiamo possedere. Se abbiamo scelto la quarta, siamo positivi ma anche determinati. Non amiamo fare castelli in aria e crediamo in noi stessi. Infine, se abbiamo optato per la cinque, possiamo dire che il pensiero positivo, per noi, è una sorta di vangelo.

Siamo eccessivamente ottimisti e dobbiamo darci una regolata, per fare in modo che alcune persone non si approfittino della nostra bontà. Se invece abbiamo scelto la sesta, non riteniamo una cosa seria il pensiero positivo. Sosteniamo che i sogni non si realizzano mai e il nostro atteggiamento è piuttosto negativo, ereditato dalla famiglia. Impariamo a credere di più in noi stessi e nelle nostre potenzialità.