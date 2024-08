Se ami la natura Roma è la città che fa per te | Dopo tante critiche e polemiche, ecco il posto dei sogni: figli e nipoti approvano

Agriturismi e fattorie: un ritorno alla natura per chi vive in città

Nell’era moderna, il contatto diretto con la natura e gli animali è diventato un lusso per molti, soprattutto per chi vive nelle grandi città. Il ritmo frenetico della vita urbana, la tecnologia pervasiva e la mancanza di spazi verdi sufficienti rendono sempre più difficile trovare momenti di autentica connessione con l’ambiente naturale. Tuttavia, gli agriturismi e le fattorie rappresentano un’opportunità preziosa per riscoprire il legame con la terra e la bellezza della vita rurale.

Gli agriturismi offrono un’esperienza unica, in cui i visitatori possono immergersi in paesaggi mozzafiato, gustare cibi genuini e prodotti tipici locali, e vivere momenti di tranquillità lontani dal caos cittadino. Questi luoghi non sono solo destinazioni turistiche, ma veri e propri rifugi dove si può ritrovare un senso di pace e benessere. Spesso situati in antichi casali ristrutturati, gli agriturismi offrono alloggi confortevoli e cucina tradizionale, con piatti preparati utilizzando ingredienti freschi e di stagione, spesso provenienti direttamente dalle fattorie circostanti.

Per chi vive a Roma o nei dintorni, la possibilità di fare una gita fuori porta in uno di questi agriturismi è un’opportunità imperdibile. Anche a pochi chilometri dalla capitale, si possono trovare angoli di paradiso dove il tempo sembra essersi fermato. Questi luoghi offrono non solo la possibilità di rilassarsi, ma anche di partecipare ad attività didattiche e ricreative, come visite guidate alle fattorie, laboratori di cucina o passeggiate nei campi.

Agriturismo La Sorgente, una gemma nascosta vicino Roma

Tra gli agriturismi che meritano una visita c’è La Sorgente, un luogo incantevole situato nei pressi di Roma. Questo agriturismo, pubblicizzato di recente sui social dalla blogger Marika, conosciuta con il nickname di _breakfast_and_coffee_, offre una splendida esperienza a contatto con la natura e gli animali. Situato a Nepi, in un antico casale del XIX secolo, La Sorgente è circondato da un verde rigoglioso e si trova vicino a una sorgente naturale, che contribuisce a creare un’atmosfera di pace e serenità. Una delle attrazioni principali sono le visite guidate, che permettono ai visitatori di interagire direttamente con gli animali della fattoria. Durante queste visite, è possibile avvicinarsi a mucche, galline, anatre, conigli e altri animali, scoprendo curiosità sulla loro vita e imparando a conoscerli più da vicino. Le visite sono organizzate con grande attenzione e rispetto per gli animali, offrendo un’esperienza educativa e al contempo divertente, soprattutto per i bambini.

La Sorgente è aperta dal martedì alla domenica per il pranzo, e nei weekend e il venerdì anche per la cena. Il menù fisso ha un costo di 35 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini, offrendo un’ottima opportunità per gustare piatti della tradizione preparati con ingredienti freschi e genuini. Le visite guidate, che si tengono alle 18:00, hanno un costo aggiuntivo di 10 euro. È possibile prenotare per telefono e, data la popolarità crescente del luogo, la prenotazione è obbligatoria.

Info utili per raggiungere la struttura

Con un’area giochi per i bambini e ampie zone verdi, questo agriturismo è un luogo ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta, riscoprendo il piacere delle piccole cose e il contatto con la natura. Che si tratti di una gita di famiglia, di una fuga romantica o semplicemente di una pausa rigenerante dalla vita cittadina, questo agriturismo offre un’esperienza autentica e memorabile, a pochi passi da Roma.

La Sorgente si trova in Via Umiltà 5377 a Nepi. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è consigliato seguire il profilo Instagram @agriturismo_la_sorgentenepi o contattare direttamente la struttura. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di vivere una giornata indimenticabile immersi nella bellezza della natura e della tradizione rurale italiana.