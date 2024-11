Roma guarda al FUTURO | In questi giorni si tiene la festa più attesa dai cittadini: prendi nota e partecipa subito

La Capitale è lungimirante. Si sta tenendo la festa più particolare e attesa dai romani. Segnati tutto in agenda.

Roma ha deciso di fare le cose in grande e, del resto, come potrebbe essere diversamente visto che è da sempre la Città Eterna? Inoltre, in tutti i periodi dell’anno, richiama a sé turisti da ogni parte del mondo, per via della sua storia e delle bellezze architettoniche che ampiamente possiede al suo interno.

Impossibile poi non rammentare la magnifica cucina romana, che sovente viene replicata anche in altre Regioni per occasioni speciali, dopo che la si è ampiamente degustata in loco. Roma, in Italia, è anche vista come la Capitale del Cinema. Tantissimi anche gli eventi di stampo internazionale che avvengono pure nei dintorni.

Uno dei più importanti è stato il Festival di Roma, dove a rubare la scena è stato Johnny Depp, che è stato poco dopo ospite, assieme a Riccardo Scamarcio, da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. E come scordarsi l’arrivo in loco del cast di Emily In Paris, che vi ha girato alcuni episodi?

Roma Capitale anche della movida

La Premiere è stata strepitosa e sono ancora molto cliccati dei video che la riguardano. Ora e però la Capitale si appresta a festeggiare un nuovo evento, il cui ingresso è assolutamente gratuito. Tra l’altro potremmo tranquillamente portare con noi anche i nostri amici, oltre che persone disabili, dal momento che il luogo dove avverrà, non presenta barriere architettoniche.

Sarà anche attivo lo spazio bimbi, con la truccatrice Wendy, che intratterrà i piccoli con lavoretti manuali creativi, sebbene per il workshop sarebbe preferibile la prenotazione, L’offerta è libera. Non mancheranno stand gastronomici, mercatini e la visione di pellicole cinematografiche. Di che cosa si tratta?

In arrivo la festa più attesa

Si tratta del Roma Vegan City, che si sta tenendo esattamente alla Città dell’Alta Economia al Largo Dino Frisullo, dall’1 al 3 novembre 2024, dalle 10.00 alle 23.30. Tutto ciò ce lo rivela Roma Today. Possiamo definire questo Festival come una finestra a 360° sul mondo etico animalista anti specista. Ci saranno tanti incontri, workshop, presentazioni di libri e cooking show.

Chiaro che ci sarà anche la ghiotta occasione di gustarsi in loco nuovi sapori e potranno anche farlo i nostri bambini. Non mancherà tanta buona musica con cantautori e il dj set di Daniela Martani. Insomma, se siete a Roma in questi giorni sapete bene che cosa potete fare e dove divertirvi questa sera e trascorrere momenti lieti con la vostra famiglia e con i vostri amici.