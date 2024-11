Pulizie in CUCINA, ti basta solo questo prodotto e il gioco è fatto | In 8 minuti è tutto in ordine: garantisce Estela

Pulizie in cucina, segui i consigli di Estela e, in meno di 10 minuti, avrai tutto in ordine. Punta su questo prodotto.

Per stare bene sotto ogni punto di vista è opportuno avere una propria dimora, da vedere maggiormente come il proprio nido, pulita, ben igienizzata, ordinata e profumata. Il che non è affatto facile, visto che oggigiorno tendiamo ad andare tutti di fretta. Le cose da fare sono sempre troppe.

Così tendiamo e temporeggiare e a non farle affatto, oppure a pensarci solo nel weekend, che dovrebbe essere impiegato per divertirci, rilassarci e staccare la spina, dopo un’intensa settimana di lavoro. Tuttavia tutto ciò si può risolvere. Basta solo un po’ di organizzazione.

Inoltre, per ottenere una casa al top, ci vorranno solo 10 minuti di orologio. Dulcis in fundo, non dovremo comperare molti prodotti al supermercato, il che è un bene, dato che sono stati anch’essi toccati dai rincari, e che non sono il massimo per la salute nostra e dell’ambiente. Il primo consiglio da seguire è quello di fare tutto con calma.

Pulizie in cucina, in poco tempo risolvi la faccenda

Bene è anche vestirsi comodi e sapere in anticipo quel che si deve fare. Lei in particolare ha volto mostrarci come pulire velocemente, ma comunque al top, la cucina, che è il luogo dove trascorriamo più tempo. Qui non solo cuciniamo, ma consumiamo i pasti e chiacchieriamo sovente con familiari e amici.

Bisogna in primis partire dalle parti alte e poi scendere pian piano fino ad arrivare ai mobiletti bassi. Dovremo pulire sia la parte interna che esterna, svuotandoli con attenzione. Bene è anche pensare alla pulizia mirata della cappa, perché anch’essa può diventare un covo di batteri o, per via dello sporco, iniziare a funzionare male. Di tutto questo e molto altro ancora ci parla @estela_tips su TikTok.

Le dritte di Estela, in otto minuti con questo prodotto pulisci tutto

E lei di che cosa si serve per compiere tutte queste mirate operazioni di pulizia? In primis di stracci e di un prodotto multiuso. Tuttavia, il migliore strumento per dire un bel ciao ciao con la manina ai possibili residui di unto, che si formano nella già menzionata cappa, è questo, lei punta al detersivo per piatti.

Chiaro che poi bisogna occuparsi di più fasi di risciacquo, perché non deve rimanere nessun residuo di esso. Inoltre questo prodotto potrebbe anche essere utilizzato, seguendo il metodo da lei espresso, per la pulizia dei mobili. Il consiglio in più è quello di cambiare con una certa frequenza il panno in microfibra, che deve essere pulito.