Protezione solare, il vero trucco è a tavola: con questi alimenti hai un’abbronzatura perfetta senza scottature

Protezione solare, mangia questi alimenti e ti abbronzerai alla grande senza scottarti. Mai più senza!

Ormai l’estate è arrivata. Nonostante le molte giornate nuvolose e ricche di pioggia, qualche ora di sole abbiamo potuto ottenerla. E pian piano pare che il caldo e il solleone, il massimo per i veri amanti della tintarella, sta per giungere. Costoro hanno dunque sistemato come si deve i costumi da bagno e molti sanno che supereranno la fatidica prova.

Indubbiamente ci tenevano moltissimo a poterlo fare e così si sono impegnati tantissimo per arrivare al momento fatidico in gran forma. Ovvio che possedere poi una pelle ambrata renderà il loro fisico ancora più al top. Inoltre potranno osare maggiormente con le varie proposte con i look anche più audaci.

Inoltre il bianco può essere il colore più adatto per risaltarla, magari abbinato anche ad accessori dalle tonalità argentate oppure orate, decisamente molto chic. Al di là di ciò, se vogliamo abbronzarci bene, in maniera uniforme, velocemente e in totale salute, stiamo molto attenti a che cosa mettiamo nel piatto a tavola, nella nostra quotidianità.

Protezione solare, la salute è nel piatto

Fondamentale è sempre rimanere costantemente idratati bevendo i 2 canonici litri di acqua, ancor meglio se naturale, al giorno. Anzi, c’è chi, come la bellissima Elisabetta Canalis, punta addirittura ai 3. Fatto sta che quando ci mettiamo a prendere il sole non dobbiamo mai scordarci di bere di tanto in tanto per il nostro benessere.

Ottimo è anche assaggiare più frutta e verdura fresca di stagione e stare lontani da alimenti eccessivamente grassi. Puntiamo maggiormente su pasti leggeri ma nel contempo nutrienti e, per renderli ancora di più accattivanti, studiamoci l’arte dell’impiattamento. E poi facciamoci affascinare da loro.

Gli alimenti top per proteggerti dai raggi solari

No, non stiamo parlando delle carote. Ok, loto sono fantastiche per accelerare il processo di abbronzatura soprattutto se ingerite a forma di succo che è super ricco di Vitamina A. Tuttavia loro non cono in grado di proteggerci dai raggi solari. Al di là delle creme ad alta protezione, dobbiamo inserire maggiormente nella nostra alimentazione alimenti che contengono tanta sana vitamina C.

Quali sono? Parliamo dei limoni, pompelmi, fragole, arance, peperoni e patate. Insomma, si tratta di cibi che facilmente troviamo al supermercato e che in realtà consumiamo anche con una certa regolarità. E visto che molti di loro sono pure una gioia per gli occhi da vedere, per via dei loro bei colori, gustarne un pochino di più sarà un gioco da ragazzi.