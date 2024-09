Pasta alla gricia, se perdi questo passaggio ti ritrovi un mattone nel piatto | Ecco il trucchetto per una cremina saporita e avvolgente, come Roma comanda

Pasta alla gricia, attento a quel che fai. Se sbagli qui combini un disastro. Il trucchetto top.

La cucina italiana è decisamente ricca di colori, sapori e profumi. Se parliamo di quella romana in particolare, i primi piatti che ci vengono in mente sono una buona porzione di carbonara, di amatriciana oppure di cacio e pepe. Tuttavia, merita un plauso anche la gricia, che altro non è che una sorta di amatriciana bianca.

È preparata con pasta condita con molto pecorino romano, pepe nero e guanciale. E per tale motivo ancora in molti oggi la confondono con la carbonara. Possiamo anche anche prepararla nelle nostre cucine, anche se non abitiamo nella Regione Lazio ma, per renderla magnifica, dobbiamo riuscire a creare la sua strepitosa cremina. Il che non è una passeggiata.

Tuttavia niente paura, perché per arrivare a un risultato strepitoso, basta seguire un’accattivante dritta. Prima però vi diciamo le informazioni necessarie per cucinarne ben 4 piatti. Necessiteremo di 350 g spaghetti ma, se non ne avete in casa vanno bene anche i maccheroncini rigati, 150 g di guanciale, 80 g di pecorino, sale e pepe nero q.b.

Pasta alla gricia perfetta, la ricetta top

La prima cosa da fare è occuparsi della cottura al dente della pasta. Mentre essa cuoce sul fuoco, prendiamo il guanciale, che dovremo in precedenza aver avuto la premura di ridurre a dadini. Facciamolo cuocere a fiamma basa per 5 minuti senza però l’aggiunta d’olio. Grattugiamo ora il pecorino e riponiamolo da parte.

Scoliamo la pasta al dente e versiamola subitaneamente nella padella ancora calda contenente il guanciale. Adesso aggiungiamo il pecorino grattugiato e qualche cucchiaio di acqua di cottura. Mescoliamo energicamente con un cucchiaio di legno. A questo punto non ci resta che versare in una zuppiera la nostra pasta alla gricia e aggiungere del pepe nero, possibilmente macinato al momento.

Il trucchetto finale

Mescoliamo e serviamo con altro pecorino, su ogni piatto singolo. E ora, prima di svelarvi il segreto, vi diciamo che esattamente come per la pasta, potete compiere una sostituzione. Se proprio proprio non riuscite a trovare il guanciale, servitevi della pancetta, ma non ditelo mai a un romano doc. Per quel che concerne il trucchetto, consiste nel riuscire a ottenere una cremina squisita, che è uno degli x-factor di questo piatto.

Noi ve l’abbiamo già rivelato per la verità, prima, mentre spiegavamo il procedimento della ricetta, ma non vi abbiamo detto che risiedesse in un particolare step. Si trattava dell’aggiunta dell’acqua di cottura della pasta nello strepitoso condimento. Non dimenticatevi mai di questo passaggio perché, qualora lo faceste, resterete delusi dal risultato ottenuto.