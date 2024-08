“Non ha mai elaborato davvero il lutto”: Belen Rodriguez nello sconforto più totale | A darle amore ci pensa il suo LUI

Belen non ha mai elaborato il lutto, così si mormora. Tuttavia c’è lui ad amarla.

Se parliamo della Rodriguez sappiamo di stare per nominare non solo una donna bellissima e una showgirl amatissima nel nostro Paese ma anche, o meglio, soprattutto, di un’autentica diva. Non per nulla qualsiasi cosa faccia o non facci, dica o non dica, diventa in men che non si dica fonte di vivo interesse per il grande pubblico.

Diciamo pure che è diventata sempre più la regina indiscussa della Cronaca Rosa e che il Gossip non la abbandona praticamente mai. Dunque la sua vita privata tale non riesce ad esserlo. E quando lei cerca di tenerla lontana dalla ribalta ecco che nascono indiscrezioni che poi si allargano a macchia d’olio soprattutto sul Web.

Basta solo che lei non posti un contenuto per qualche giorno o che uno scatto caricato su una Storia, perlopiù su Instagram, faccia pensare a un suo cambio d’umore o sentimentale che il chiacchiericcio riguardo a lei diventa fortissimo per poi diventare incessante.

E ora che è finita la sua storia con Angelo, che lei tuttavia ha sempre cercato di tenere nascosta, è caccia al suo nuovo papabile fidanzato.

Belen Rodriguez, lei penserebbe ancora a lui

Con l’ultimo pare che le cose non si siano concluse nei migliori dei modi, come ci spiffera Gossip e TV. Nemmeno con Elio Lorenzoni, con il quale è stata per moltissimi anni amica, pare che i rapporti siano idilliaci. Eppure lei appariva serena e innamorata accanto a lui e non si faceva alcun problema a condividere sui Social scatti di coppia.

Con Angelo invece non lo ha mai fatto. Fatto sta che i paparazzi, che sono sempre in agguato, sono riusciti più volte a immortalarla in sua compagnia. Ora però pare che la divina Belen sia single ma che il suo cuore non sia comunque del tutto libero. Difatti, secondo una forte indiscrezione rilasciata dal settimanale Oggi, lei penserebbe ancora a lui.

“Non ha mai davvero elaborato il lutto”, la forte indiscrezione

Di chi stiamo parlando? Dell’ affasciante Stefano De Martino. E si tratta dell’unico uomo che ha sposato e con il quale, nel corso del tempo, ha vissuto numerosi tira e molla, nonché padre del figlio primogenito Santiago. Sì, avete capito bene, pare che la bellissima argentina stia pensando ancora a lui.

Lui che, dal canto suo, non ha mai presentato ufficialmente, dopo l’ennesima rottura con lei, una sua nuova dolce metà. E Oggi avrebbe così spiegato come stiano davvero le cose tra loro, perlomeno riferendosi alla Rodriguez: “Non ha mai davvero elaborato il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l’insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni”. E ora i rispettivi fan sognano ancora una nuova reunion.