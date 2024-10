Mocio, perché continui ad usarlo così? Stai SBAGLIANDO tutto | Solo in questo modo pulisci casa in 7 minuti esatti

Il mocio non si usa così! Se fino ad ora abbiamo fatti le pulizie in questa maniera abbiamo sbagliato tutto!

Vivere in una casa pulita è una cosa molto importante, ai fini della nostra salute e del nostro benessere, sia esso fisico che psicologico. Sarebbe da evitare infatti fare tutte le pulizie solo nel finesettimana, al fine di evitare di iniziare di nuovo di lunedì ancora più stressati.

Ora come ora, sono stati messi a punto numerosissimi macchinari, alcuni del quali totalmente automatici, per ottenere una casa bella pulita. Tuttavia sono ancora in tanti che onorano la tradizione e preferiscono fare tutto il più manualmente possibile.

Un attrezzo per la pulizia, tanto per rimanere in esempio, che nelle nostre case non può e non deve mancare assolutamente mai, è il mocio. Stiamo difatti parlando di un particolare scopettone, costituito da setole morbide alla sommità, che in genere utilizziamo, una volta umidificato, per pulire il pavimento.

Il mocio, indispensabile per le pulizie

Partiamo dicendo che, per ottenere una buona pulizia del pavimento, sarebbe sempre d’uopo iniziare spazzandolo molto bene come prima cosa o, per lo meno, visti i tempi moderni in cui viviamo, con un buon giro di aspirapolvere. Se possiederemo un bidone aspiratutto saremo dunque a cavallo.

Tuttavia, qualora fossimo in presenza di sporco impossibile o particolarmente tiranno, da non lasciarsi aspirare facilmente, il nostro amato mocio gli darà il tanto temuto colpo di grazia. Attenzione però, perché ora tocca a noi usarlo correttamente e non commettendo un errore alquanto grossolano che compiamo spesso e volentieri.

Come usarlo correttamente e dire addio allo sporco

La dritta, in questo caso molto preziosa, ce la dona su Instagram l’accorto profilo @athena_perla_pro dove, attraverso un video, ci mostra come dovremo servirci del mocio in maniera che lo sporco presente sul pavimento non ci sfugga. Sbagliatissimo, lo diciamo fin da subito, è trascinarlo avanti e indietro, premendolo sulla superficie, come quando vogliamo eliminare delle macchie.

Il gioco sta tutto quanto in un movimento corretto, che non è assolutamente quello appena descritto. Dovremo, in pratica, muoverlo a destra e a sinistra come se volessimo disegnare delle onde. In questo modo sarà molto più facile catturare la sporcizia che non rimarrà a sedimentarsi sul pavimento. Provare per credere! Se la vicina dovesse chiederti qualche consiglio, fa pure ma ricorda di provare prima in casa e poi dispensi tutti questi preziosi consigli, salva tempo.