Mercato più bello d’Italia, si trova in questa via di Roma e puoi andarci ogni domenica | Un vero tuffo nel passato

Voi lo sapete dove si trova il mercato più bello d’Italia? Ve lo diciamo noi, si trova a Roma e potrete andarci ogni domenica. Sarà veramente un tuffo nel passato, almeno una volta nella vita dovrete andarci.

“Andare al mercato”, è la frase che si sente più spesso dire dai cittadini, i quali puntualmente, in base alla zona di residenza, sapranno benissimo quando saranno posizionate le varie bancarelle. Le origini di questa location sono antichissime si parla addirittura del 1500 se non prima.

I cittadini si recavano in questi luoghi designati e andavano ad acquistare beni di ogni tipo, dal bestiame, agli alimenti e così via. Oggi ovviamente, i nostri mercati, sono molto diversi da quelli antichi, ma comunque la base di fondo è sempre la medesima.

Ci sono dei mercanti poi che allestiscono talmente tanto a regola d’arte le loro bancarelle che è impossibile non ammirarne la perfezione, soprattutto a Natale. Tra i vari banchi comunque, potrete trovare veramente di tutto ormai e in molte occasioni a prezzi scontati, rispetto a quelli rilevati nei vari supermercati.

Per questo oggi, siamo qui a parlarvi del mercato considerato il più bello e famoso d’Italia. Vi iniziamo ad anticipare che si trova a Roma e ci potrete andare ogni domenica. Inoltre sarà per voi un vero tuffo nel passato.

Il mercato più bello d’Italia

A proposito di mercato, ricordatevi che a breve inizieranno i famosi saldi estivi, grazie ai quali potrete comprare, non soltanto al mercato ma anche in tutti i negozi fisici, capi a prezzi scontati. Un consiglio spassionato, se siete interessati ad oggetti particolari, è quello di appuntarsi il prezzo, prima dell’inizio dei saldi, in modo che nei giorni dedicati, capirete subito se il costo riportato si tratta di sconto reale o meno.

Inoltre, sarebbe sempre consigliabile, recarvi nei vostri negozi preferiti, possibilmente entro i primi giorni dal via degli sconti, in modo da trovare ancora tutto il campionario integro, avendo così più scelta. Prima di concludere volevamo ricordarvi che anche i mercati potrebbero essere “luoghi di affari” in questo senso, in quanto potreste trovare dei prezzi considerati “bomba”.

Lo trovate a Roma tutte le domeniche

Se questa estate vi trovate a Roma per le vacanze o se già avete la fortuna di abitarci, non potete assolutamente non andare a visitare, almeno una volta nella vita, quello che viene considerato come il mercato più bello d’Italia, cioè quello di Porta Portese che si estende da Piazza Ippolito Nievo, via Ettore Rolli, via Portuense fino a Porta Portese.

Qui potrete andarci ogni domenica e verrete risucchiati in quel clima di una volta che vi farà fare un tuffo nel passato. Vedrete un tripudio di colori, tra banchi del vintage, libri, oggettistica vari, orologi, mobili e così via, che incanta proprio tutti, perfino Claudio Baglioni che in licenza c’era tornato di corsa, per parafrasare la sua storica canzone.