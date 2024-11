Maria, sono pronta a LASCIARE il programma | Svolta inattesa a Uomini e Donne: Tina e Gianni stentano a crederci, è nato l’amore

Clamoroso colpo di scena! Il pubblico di Uomini e Donne potrebbe non vedere più uno dei partecipanti storici. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nelle ultime ore è al centro dell’attenzione Mario Verona, un ex cavaliere di Uomini e Donne che ha deciso di andare via per conoscere una giovane di nome Giovanna. In realtà lei si era presentata come corteggiatrice, ma è bastato uno sguardo per darsi una possibilità.

Per non parlare di Mario Cusitore alle prese con Margherita e Morena. Dopo varie discussioni i tre hanno messo la parola fine e al momento Morena ha accettato il corteggiamento di un uomo che ha contattato la redazione per lei. Tuttavia le sorprese non sono finite.

Claudia D’Agostino è tornata a Uomini e Donne, ma stavolta nel ruolo di dama. Adesso vuole conoscere Diego, però in passato fu scelta dal tronista Andrea Offredi (attuale postino di C’è Posta per Te).

Inoltre si dice che probabilmente un volto amatissimo del programma saluterà tutti. Maria De Filippi e il pubblico sicuramente non saranno pronti all’addio. Ecco di chi si sta parlando.

Uomini e Donne, la dama potrebbe dire addio

Il partecipante in questione è una donna che in passato ha appassionato gli italiani con la sua frequentazione con un cavaliere. Lei non ha voluto andare via perché non c’era amore e da allora le loro strade si sono separate.

Lui si è dedicato ad altro mentre lei non ha mai perso la speranza di trovare l’amore. Nel corso del tempo accumulato tante delusioni, ma non ha mai gettato la spugna. L’attuale edizione non è iniziata nel migliore dei modi, anche se ultimamente sembra che le cose stiano assumendo una piega diversa.

Nuova coppia? I fan sperano che sia la volta buona

Secondo quanto riportato sul sito caffèinamagazine.it la dama in questione è Gemma Galgani. Le sue liti con Tina Cipollari hanno sempre spinto i telespettatori a restare incollati davanti al piccolo schermo. Attualmente sembra che tra le due non ci sia più la tensione di un tempo. Dopo l’ennesimo buco nell’acqua, ora sembra che sia arrivato un potenziale fidanzato.

Il cavaliere che si è proposto si chiama Fabio. Lui ha alle spalle una carriera nel settore delle vendite all’ingrosso per supermercati e ha lavorato spesso in Canada e in Spagna. I fan sono contenti perché ha dato un po’ di serenità a Gemma, reduce da una conoscenza finita male. Come andrà a finire? Lo scopriremo tra qualche puntata.