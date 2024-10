Maria, aspettiamo un bambino | L’ex cavaliere di Uomini e Donne è al settimo cielo: nessuno si sarebbe aspettato questa BOMBA prima di Natale

È arrivata una bella notizia nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Andiamo a scoprire chi sono i protagonisti della piacevole vicenda.

In questo periodo i telespettatori di Uomini e Donne sono incuriositi dalle dinamiche che si stanno creando al centro dello studio tra i partecipanti sia del Trono Classico che del Trono Over.

Tante coppie hanno la possibilità di realizzare dei sogni come il matrimonio. Tra queste possiamo ricordare Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, Beatrice Valli e Marco Fantini e tanti altri ancora.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso da poco sono convolati a nozze è presto toccherà anche a Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Di recente poi è arrivata un’altra bella notizia.

Secondo quanto riportato sul sito caffeinamagazine.it un ex partecipante ha fatto un annuncio che ha entusiasmato i follower. Molti ricorderanno anche della sua partecipazione a un altro programma televisivo ideato sempre da Maria De Filippi in persona. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Uomini e Donne, i fan sognano a occhi aperti

L’ex cavaliere in questione anni fa si è messo in gioco non solo a Uomini e Donne, ma anche a Temptation Island dopo essere andato via ma non nella mano dallo studio del programma televisivo pomeridiano con una dama. Era il lontano 2015 e lui all’interno del villaggio ebbe modo di avvicinarsi a una tentatrice. Nonostante tutto al falò di confronto la coppia decise di andare via dal reality delle tentazioni insieme.

Purtroppo non c’è stato un lieto fine, in quanto nel 2017 comunicarono sui social di essersi definitivamente lasciati. Da allora hanno preso strade diverse per poi gettare le basi di una relazione con altre persone. Loro non sono altro che Isabella Falasconi e Mauro Donà. L’anno scorso lei si è sposata e lui attualmente ha condiviso sul web una delle gioie più grandi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Donà (@mauro_dona75)

La notizia che ha entusiasmato il web

L’ex cavaliere Mauro da tempo ha una love story con una ragazza molto più giovane di lui, Emily Mazzucco. Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social delle foto che non lasciano alcun dubbio: diventeranno genitori di un maschietto che chiameranno Gabriele.

Una gioia infinita per Emily che ha compiuto 26 anni e nel 2025 avrà modo di abbracciare il figlio. “La nostra vita si colora di azzurro. Ti aspettiamo e non vediamo l’ora”, ecco cosa ha scritto nella didascalia di uno dei recenti post pubblicati su Instagram. Mauro non è riuscito a trattenere l’emozione, dunque ha voluto anche lui annunciarlo al mondo intero e i fan di Uomini e Donne non possono che fargli tanti auguri per un futuro roseo.