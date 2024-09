Ma quale BONUS mamma, lo Stato stravolge tutto | In arrivo la gallina dalle uova d’oro: le domande scadono giovedì

Nuova ghiotta opportunità per le famiglie offerta dallo Stato. E non ha niente a che vedere con il Bonus Mamma.

Indubbiamente c’è da uscirne pazzi, come molti sentenziano sui Social che, si sa, sono ormai diventati da tempo una grandissima vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip. E tale considerazione capita a fagioli se parliamo di Bonus. Di certo sia il passato che attuale Governo ne ha istituiti parecchio soprattutto per tendere una mano alle famiglie maggiormente in difficoltà.

E in effetti sono loro i gruppi più colpiti dalle difficoltà della vita. Non per nulla le spese da affrontare, in particolare per chi ha dei figli piccoli ancora a carico, sono tantissime e in costante crescita. E ora che è ricominciata da diverse settimane ormai la scuola si è dovuto pensare a quelle, decisamente toste, relative a codesto settore.

Tra poco poi bisognerà pure pensare al riscaldamento e ciò comporterà costi aggiuntivi da vedere ben segnalati in bolletta. E poi, c’è anche da dire, che non mancano, oltre alle spese fisse e variabili ma comunque sempre considerate, pure le impreviste che capitano nei momenti più sbagliati oltre che impensati.

Bonus Mamma? No, un altro fa ora la felicità delle famiglie

Insomma, lo avete capito bene, la situazione non è di certo delle migliori. E così molte famiglie, dopo aver aggiornato il proprio ISEE, cercando di richiedere e soprattutto di ottenere vari aiuti per tentare di rimanere a galla e di poter garantire soprattutto ai propri figli una vita serena. Il che non è comunque facile vista la crisi che troneggia maligna ancora anche nel nostro Paese.

Ed è per tale motivo che molti giovani decidono di non diventare genitori, anche se non nascondono di sentire forte il desiderio di esserlo. In particolare sono le donne che temono, durante gli ultimi mesi di gravidanza e i primi che seguono il parto, di perdere il lavoro. Ora per loro è stato pensato un nuovo Bonus. E no, non centra nulla con quello Mamma. Ce ne parla OrizzonteScuola.it.

La Cicogna porta soldini

Si tratta infatti di quello denominato Cicogna 2024 in favore dei bambini nati o adottati nel 2023, nonché figli e orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane Spa e dei dipendenti iscritti alla Gestione Postelegrafonici, sottoposti a una trattenuta mensile del 40%. Tale bonus è richiedibile anche per le creature dei pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane Spa e già dipendenti IPOST.

Tuttavia c’è tempo fino alle ore 12 del 31 ottobre per farne espressa richiesta facendo un salto metaforico sul sito ufficiale dell’INPS. Bisognerà poi attendere le graduatorie ufficiali per verificare se la richiesta è stata accettata o meno. I soldini verranno poi direttamente accreditati sul proprio conto corrente.