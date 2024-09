La caffetteria più bella di Roma è questa: qui ti godi un cappuccino da urlo in una location che toglie il fiato | Sembra di entrare in una faba

Sei a Roma? Allora fai un salto qui. È indubbiamente la caffetteria più bella di tutta quanta la Capitale.

Ovunque siamo è impossibile resistere al richiamo dello squisita aroma del caffè. Una tazzina al mattino, appena svegli, così come dopo un pasto o per una corroborante pausa, è difficile negarcela.

Se poi possiamo sorseggiarla in una location da sogno, ricca d’Arte, cultura e colori, è un autentico sogno ad occhi aperti.

La Capitale è piena zeppa di meravigliosi locali, dove possiamo goderci tutto ciò. Tuttavia c’è una caffetteria, ritenuta da tutti i blogger la più bella in assoluto dell’Urbe Eterna. Tra l’altro, prima di raggiungerla, potremo effettuare una magnifica visita in loco, dove resteremo estasiati dalle bellezze che incontreremo nel nostro cammino.

L’itinerario, ci viene spiegato, passo dopo passo, su TikTok da @livevirtualguide. Il punto di partenza è Santa Maria Della Pace, sita accanto alla famosissima Piazza Navona. Chiaro che qui non potremo perderci la ghiotta occasione di visitare prima la Chiesa di Santa Maria Della Pace, nonché fare una vista alla Fontana Dei Quattro Fiumi del Bernini, oltre che Del Moro e di Nettuno.

La caffetteria più bella di Roma si trova qui

Addentrandoci ora nella scoperta del nostro bistrot e trovandoci, lo ribadiamo, in Santa Maria Della Pace, possiamo entrare, per una visita, al Chiostro Del Bramante. Parliamo di un edificio rinascimentale, commissionato dal Cardinale Oliviero Carata, intorno al 1.500 e progettato dall’architetto, coma facile intuire fin dal nome, Donato Bramante.

Per visitarlo tutto ci vuole circa un’oretta. Dopo averci deliziato sia gli occhi che l’anima con le bellezze presenti e magari fare pure un salto al bookshop, potremo ristorarci con uno squisito caffè in questo meraviglioso locale. Qui la parole d’ordine è colore, in tutte le sfumature più sgargianti.

Un caffè immerso nella storia e nell’Arte

Vi sembrerà di vivere una nuova avventura all’interno di una favola, in un tripudio di luci, di fiori, di decorazioni e di mobilia dallo stipe Pop Art, che si mescola alla perfezione con il sapore di antico pregio. E, mentre effettuerete il vostro ordine e aspetterete la bevanda da voi scelta, potrete ammirare le straordinarie bellezze architettoniche e pittoriche presenti in loco.

Non per nulla la caffetteria Bistrot è esattamente collocata all’interno del rinascimentale Chiostro del Bramante. Comprende due spazi distinti, quali un bar vero e proprio e la Sala Delle Sibille. Qui possiamo consumare sia colazioni che brunch e lunch, oltre che merende e aperitivi, nonché anche piatti tipici della tradizione culinaria romana.