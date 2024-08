Ho bisogno di un luogo romantico per fare la ‘proposta’: a Ciampino c’è la scelta più idonea per le coppie | Scenario in stile Tanzania

Vuoi stupire al massimo la tua dolce metà? Portala qui a Ciampino e rimarrà a bocca aperta.

Finalmente ti sei deciso. Per tanti anni sei stato il classico scapolo impenitente. I tuoi amici, compresi quelli di vecchia data, pensavano che saresti andato avanti all’infinito a non accasarti, preferendo vivere da solo nel tuo appartamento. Eppure i più attenti avevano notato che quando l0 hai scelto non hai puntato a un bilocale.

Diciamo che in esso potrebbe benissimo viverci una coppia con un bambino. E dunque nel tuo inconscio sentivi che volevi una compagna accanto e costruire una famiglia con lei. Il punto è che non l’avevi mai trovata quella giusta fino a quando non hai notato lei. La vedevi tutti i giorni al bar di fronte all’ufficio dove lavori.

Lei era impegnata a servire caffè a gogo. Era nuova ma era molto esperta del mestiere. Ti ha conquistato con il suo dolce sorriso e la sua bellezza acqua e sapone. E tra una chiacchiera e l’altra le hai chiesto di vedersi per una passeggiata. Da allora sono trascorsi tre anni e tu ora sei pronto per chiederle la mano.

Se vuoi farle la proposta, vai a Ciampino

Il punto è che per compiere questo importantissimo, emozionante e super romantico gesto, non puoi andare in un posto qualunque. Vorresti stupirla e lasciarla senza fiato anche se già vederti in ginocchio con tanto di anello di certo rappresenterà qualcosa di indimenticabile per lei.

E mentre pensi e ripensi alla location adatta, ecco che potresti prendere in viva considerazione, se abiti o ti trovi in questo periodo, magari per una breve vacanza o un corroborante week end, nella Capitale questo posto unico. Nonostante ti trovi a Roma ti sembrerà di essere niente meno che in Tanzania.

Il ristorante più romantico di sempre

Parliamo del Casale Colle dell’Asino, sito a Ciampino, più esattamente in Vicolo della Mola, 13. A consigliarcelo caldamente è il profilo Instagram PranzoeCeneRoma. Qui si può scegliere la stanza dove consumare il pasto in un’atmosfera molto chic e rilassante, adatta particolarmente alle coppie.

Tra l’altro ciascuna è dedicata a un buon vino. Il giardino è ampio e ben curato. Qui è davvero un piacere passeggiarci. La vista sulla quale si può contare è a dir poco spettacolare, così come la suite dove si può decidere di pernottare. Per quanto concerne il menù, i piatti sono molto ricercati e le porzioni abbondanti.