Black Friday Summer, ora è una certezza: lavatrice HAIER da 12 kg a 183,30€ | Stupisci tua moglie con questo affarone

Il Black Friday è arrivato con largo anticipo per Unieuro: la lavatrice più prestigiosa è adesso acquistabile a 180 euro.

Il modo di dire Black Friday ha radici negli Stati Uniti e risale agli anni ’50. Contrariamente a quanto molti pensano, l’origine del nome non è legata direttamente al commercio, ma alla gestione del traffico. Negli anni ’50, la polizia di Filadelfia usava questo termine per descrivere il caos del traffico pedonale e automobilistico.

Questo si verificava il giorno dopo il Ringraziamento, quando una massa di acquirenti affollava le strade della città in vista delle festività natalizie. Fu solo negli anni ’80 che il termine acquisì una connotazione positiva nel mondo del commercio.

I commercianti infatti lo adottarono per descrivere il giorno in cui le loro finanze passavano dal “rosso” (perdite) al “nero” (profitti), grazie all’afflusso di acquirenti e alle vendite straordinarie. Oggi, però, il Black Friday è sinonimo di sconti incredibili e offerte imperdibili.

Questo evento ha superato i confini statunitensi, diventando un fenomeno globale che coinvolge negozi fisici e piattaforme online in tutto il mondo. Per molti consumatori, rappresenta l’opportunità di acquistare prodotti desiderati a prezzi scontati, mentre per i rivenditori è una chance per incrementare significativamente le vendite.

Black Friday Summer

Il Black Friday ha generato nel corso degli anni numerosi aneddoti curiosi e a volte sorprendenti. Ad esempio, non è raro sentire storie di persone che si accampano fuori dai negozi giorni prima per essere i primi ad entrare e accaparrarsi le migliori offerte.

In alcuni casi, l’entusiasmo si è trasformato in caos, con episodi di resse e incidenti. Tuttavia, con l’avvento dell’e-commerce, molti preferiscono ormai fare i loro acquisti comodamente da casa, evitando la folla. Questo è il caso del Black Friday Summer, una serie di scontistiche offerte da diversi negozi, tra cui Unieuro con la sua lavatrice Haier.

La lavatrice Haier

La lavatrice Haier è conosciuta per la sua efficienza energetica da tripla A e la tecnologia avanzata che garantisce risultati di lavaggio eccezionali. La capacità di carico è di 12 kg, ideale per famiglie numerose, mentre ha una velocità di centrifuga di 1400 giri al minuto, che riduce notevolmente il tempo di asciugatura.

Oltre alle sue specifiche tecniche, la lavatrice Haier si distingue per il design elegante. Tuttavia, l’offerta di Unieuro per il Black Friday non è valida per sempre: è possibile acquistare questo elettrodomestico a 183,90 euro qualora si decidesse di rateizzare. Il costo complessivo è di 549 euro.