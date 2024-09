Aperitivo a Roma Sud, in questo cocktail bar favoloso ti godi drink superlativi, puoi mangiare anche il sushi e la location è da urlo

Roma Sud, qui puoi gustarti un aperitivo superlativo con tanto di sushi. La location da incorniciare.

Va sempre più di moda, in tutto il nostro Paese, consumare un buon aperitivo, che si trasforma, in men che non si dica, in un autentico apericena, che molti amano consumare nella quiete della propria casa, dividendo talora le spese con altri commensali.

In ogni caso, specialmente adesso, che siamo ritornati tutti al lavoro, è un’abitudine che ha subito delle variazioni.

Ricollegandoci all’aperitivo, siamo ora come ora maggiormente avvezzi a volerlo attuare quando usciamo dall’ufficio, al nostro bar di fiducia. Non facciamo nemmeno un salto nella nostra dimora per cambiarci e ci diamo una sistemata prima di raggiungere il locale, sfruttando il bagno del nostro posto di lavoro.

Se stiamo a Roma, in particolare nella Zona Sud, non possiamo non prendere immediatamente in considerazione questo locale, che è meraviglioso e che ci consentirà di consumare drink superlativi. Inoltre potremo trovare il sushi, che è sempre più in voga. Tra l’altro il menù è affidato a uno chef degno di nota, ovvero Mirko Pagani, che ama proporre i piatti della tradizione romana con un pizzico di innovazione.

Aperitivo degno di nota nella Capitale

Non mancano poi , all’ora dell’aperitivo, pure focacce e fritti, che stuzzicano, e non poco, l’appetito. Se è necessario raggiungerlo in macchina, possiamo tirare sospiro di sollievo, visto che possiede un parcheggio interno, riservato alla clientela. Tuttavia, visto che è molto rinomato e frequentato, se vogliamo trascorrere una serata in armonia con i nostri amici, è bene prenotare con largo anticipo dei tavoli.

Tanti sono gli eventi organizzati nel corso dell’anno, soprattutto nel weekend. Tuttavia, al di là delle squisitezze che possiamo assaggiare in loco, è un altro l’aspetto che lascia senza fiato i numerosi avventori. Parliamo della location, assolutamente da urlo e che non lascerà indifferenti soprattutto gli spiriti più modaioli e, al contempo, romantici.

Cocktail strepitosi in una location da sogno

Difatti, nei periodi più caldi, o quando comunque sia il clima è più mite, è possibile consumare il pasto all’aperto, in particolare in un giardino perfettamente curato nei minimi dettagli. Cuscini colorati disposti su un prato erboso e tante altre chicche renderanno l’esperienza assolutamente degna di nota. Tutto questo lo trovate al Luce Experience, sito in via Ardeatina, 164.

Il cocktail bar, decisamente pregiato, così come il ristorante, si trovano nel parco archeologico dell‘Appia Antica, nonché all’interno della splendida Villa Dei Cesari. Dunque, nel gustarvi il vostro cocktail e qualche leccornia, potrete immergervi nello splendore della natura e della storia. Un’esperienza indubbiamente da provare.