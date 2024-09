A due passi da Piazza Navona ho assaggiato la carbonara più buona di Roma | Qui spendi meno di 10 euro, e mangi da imperatore

A due istanti da Piazza Navona puoi mangiare la carbonara più buona di sempre. La paghi pochissimo.

Non c’è alcun dubbio che se ci troviamo nella Capitale per una gita o una questione lavorativa non possiamo perderci la ghiotta occasione di assaggiare la cucina romana. E fra i tanti piatti che meritano anche più di un attento assaggio c’è certamente da annoverare la mitica carbonara, che in tanti cercano di imitare.

Anzi, tante volte, per far felici soprattutto i nostri figli, cerchiamo noi stessi di riproporla nella quiete di casa nostra, spesso però commettendo parecchi errori. Il più grave è quello di utilizzare, al posto del guanciale, la pancetta. Fatto sta che gustarsela sul posto e possibilmente potendo pure contare su una porzione abbondante senza spendere una fortuna è davvero il massimo.

A questo punto in molti inizieranno a pensare che per riuscirci bisogna, per forza di cose, spostarsi di molto dal centro di Roma. In realtà c’è un locale dove è possibile mangiare bene, riempiendoci come si deve la pancia, senza però sborsare molti soldini. Anzi, con soli 10 euro è possibile gustarsi un super piatto proprio della fantastica carbonara.

La carbonara più buona la mangia a due passi da Piazza Navona

Qui, pensate, che la questa pasta vi verrà servita non in un piatto bello ampio, ma addirittura dentro a una padella. Dunque, anche a livello scenico fa sempre un figurone, soprattutto se si amano le situazioni rustiche e casarecce. Il guanciale è super croccante, mentre la cremina, che è difficilissima da creare ad hoc, è fantastica.

La tiktoker che ce ne ha parlato, parliamo della simpatica @allapalmaazzurra, l’ha definita cremosissima. Inoltre, ha sottolineato il fatto che sia lei che i suoi figli, ancora piuttosto piccoli, abbiano finito tutta quanta la pasta, nonostante la porzione bella abbondante e il condimento decisamente corposo.

Qui spendi poco ed esci con la pancia piena

Il locale in questione è Er Polpetta ed è sito a due passi dalla meravigliosa Piazza Navona, esattamente in Via Tor Millina, 24. Tuttavia, oltre alla carbonara, sempre per lo stesso prezzo, e parliamo di 10 euro, possiamo deliziarci pure con la pasta alla gricia o all’amatriciana. Per gustarci invece una cacio e pepe classica o con l’aggiunta di limone e fiori di zucca dovremo spendere 14 euro.

Passando ai secondi, immancabili i saltimbocca alla romana, la trippa e l’ossobuco alla romana, in listino a 14 euro, nonché l’abbacchio alla romana e la coda alla vaccinara a 18 euro. In ogni caso pare che, leggendo le varie recensioni che appaiono su Tripadvisor sia proprio la carbonara il piatto preferito dalla clientela e dai turisti che affollano il locale sia per pranzo che per cena.