‘Ti offro un lavoro unico, accedi subito’, non fidarti | Purtroppo è la nuova truffa su WhatsApp: ecco il numero da bloccare

WhatsApp, se ricevi un messaggio che ti offre un lavoro in maniera particolare da questo numero non ti fidare e blocca tutto quanto.

Con la gran sete di lavoro che vige oggigiorno dappertutto, è chiaro che si è pronti quasi a tutto pur di averne uno. Del resto, come recita un famoso detto, esso nobilita l’uomo e noi aggiungiamo, per par condicio, anche la donna. Senza di esso non possiamo vivere, dato che non siamo in grado di mantenere noi stessi e la nostra famiglia.

Il problema è che, ora come ora, non è facile averne uno, per lo più a tempo indeterminato. Tantissimi riescono nel periodo estivo attualmente in corso, a sbarcare il lunario con qualche lavoretto stagionale per portare a casa qualche soldino o soprattutto, se si tratta di giovani e giovanissimi, fare curriculum. Il problema è che poi a settembre, il più delle volte si ritrovano disoccupati.

A quel punto bussano alle porte di agenzie interinali per cercare un’occupazione. Di certo il Web è diventato sempre più una grande risorsa per offrire lavoro e cercarne.

Inoltre anche un luogo, metaforicamente parlando, dove si può operare visto che sono svariate le professioni legate al mondo virtuale che sono richieste da molte realtà.

I nuovi lavori più ricercati

Parliamo ad esempio dei Social Media Manager, come anche dei Copywriter. Super richiesti sono anche blogger e influencer. Al di là di ciò ci sono anche molte persone che selezionano il proprio personale anche in base a ciò che vedono pubblicare da papabili candidati su varie piattaforme.

Su queste basi non sono solo le aziende che offrono seriamente occupazioni, oppure agenzie interinali a valutare nuovi possibili lavoratori, ma fanno capolino pure coloro che vogliono invece fregarli. Il problema è che, come la Cronaca tristemente ci insegna, in tantissimi stanno cadendo nella loro fitta Rete. Ora c’è una nuova truffa che viaggia forte su WhatsApp. Se ricevi questo messaggio da questo numero non rispondere. Ce ne parla nel dettaglio quifinanza.it

Il messaggio e il numero a cui non rispondere mai

Può capitare che alcune persone ci contattino su questa App di messaggistica istantanea per errore ma c’è anche chi lo fa con il preciso obiettivo di truffarci. Occhio per chi si spaccia per soggetti impiegati presso il Dipartimento Risorse Umane Di TrovoLavoro. Vi propongono, chiaramente per lusingarvi, uno stipendio elevato garantito.

La mansione è da svolgere da casa, ma non vanno nello specifico. Per saperne di più vi mandano un link ed tramite esso che, non appena lo cliccherete, vi ruberanno i dati sensibili. Il numero a cui prestare attenzione è uno che ha come prefisso un +95. Qualora riceviate tale comunicazione bloccate il contatto e cancellate il messaggio. E per nessuna ragione al mondo rispondete.