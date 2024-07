Test visivo pazzesco | Solo se hai una memoria fotografica da scienziato ci riesci: c’è gente che mollato dopo ore

Test visivo, se possiedi una mega memoria fotografica potrai risolverlo senza problemi e sei un genio.

In un mondo che va troppo di fretta è diventato sempre più desueto fermarsi un attimo per cogliere i particolari di qualcuno o qualcosa. Di certo, se possiamo, o meglio, vogliamo farlo, è perché siamo vinti da un forte sentimento di interesse. C’è anche da dire tuttavia che anche a causa della stanchezza, più che fisica mentale, non riusciamo più a ricordarci certi aspetti.

E quelli di stampo visivo sono più complicati da fissare nella mente. Come raccontano in tanti sui Social, ciò capita perché molte fotografie che provengono dal nostro passato non le abbiamo più a disposizione, mentre altre più recenti, realizzate coi nostri dispositivi mobili, quando li cambiamo o se si dovessero rompere, qualora non li avessimo salvate altrove, le perdiamo.

Anche quando andiamo in vacanza o in gita, fatichiamo e non poco a ricordarci tutto quello che abbiamo visto, dal momento che siamo avvezzi, grazie alla tecnologia moderna, ad essere bombardati da messaggi di ogni genere. Basti pensare che un video o un reel, per essere notato sui Social, deve risultare velocissimo, dato che la Scienza ci ingegna che, dopo pochi secondi, l’attenzione scema come per magia.

Un test visivo direttamente da Il Lato Positivo

Dunque rappresenta una grandissima sfida questo gioco. Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è di concentrarvi, rilassarvi e di spegnere per un attimo il vostro cellulare. Sarebbe ancora meglio farlo diversi minuti prima di giocare, proprio per non essere distratti da input esterni. Mai farsi prendere la mano dalla fretta, anche se si ha poco tempo per dare la risposta corretta.

A permetterci di sfidarci ancora una volta è Il Lato Positivo, che, sul suo canale YouTube, ci offre un test molto particolare e divertente, che volendo, possiamo anche affrontare in compagnia dei nostri amici. In che cosa consiste? In un qualcosa che, con molta probabilità, ci farà tornare un po’ bambini.

Indovinare i loghi corretti

In sostanza ci verranno proposti dei loghi di alcune importantissime realtà. All’apparenza sembrano identici, ma in realtà dimostrano qualche differenza rispetto all’originale. Si tratta magari della loro grandezza oppure solo di un leggero spostamento di una lettera. Altre volte sono solo uno il riflesso dell’altra, però al contrario. Fatto sta che riuscire a dare risposte giuste non è così semplice.

Ciò dimostra ancora una volta che diamo per scontato spesso quello che in realtà non lo è. Alla fine, dopo esserci assegnati un punto per ogni risposta corretta, potremo comprendere effettivamente se siamo persone che danno peso ai dettagli. Se poi in particolare in questo gioco azzecchiamo i loghi del brand, può essere anche che li conosciamo a menadito, perché operiamo nel settore marketing o della Moda.