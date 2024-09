Se pensi di essere un tipo attento, ora ti metto alla prova | Fai questo quiz e ne uscirai SCONFITTO: solo 1 persona su 100 ci riesce

Ami definirti una persona attenta? Forse dopo aver giocato a questo quiz cambierai idea!

Spesso e volentieri siamo magari attaccati dalla nostra dolce metà che sostiene che non le doniamo la giusta attenzione. Ovvio che ciò è molto grave perché può denotare anche poco interesse nei suoi confronti, in ciò che fa e dice. Il punto è che può essere che non ce ne rendiamo conto dal momento che ci siamo sempre ritenute persone molto attente.

Ovvio che sia normale a questo punto, oltre che decisamente umano, vedere vacillare, almeno per un istante, le nostre certezze a riguardo. Delle serie, siamo proprio sicuri che siamo così? Per prima cosa però non facciamoci prendere del panico che, esattamente come la cugina fretta, non è un valido consigliere.

In secundis, dopo esserci un attimo rilassati, potremmo metterci in discussione affrontando questo bel test dell’attenzione che troviamo fruibile gratis su Studenti.it. Consiste in un questionario composto da ben 18 domande, scelte e scritte dalla dottoressa Eleonora Manna, psicologa clinica e psicoterapeuta.

Vuoi scoprire se sei davvero attento? Fai questo test

Detto ciò come scelta, a livello di risposte, tra Mai, Quasi Mai, A volte, Spesso e, infine, Sempre. Una volta che si è risposto con calma, visto che non abbiamo alcun tempo da rispettare, potremo leggere l’esito. Con molta probabilità ne rimarremo sorpresi e, forse, nemmeno nel senso più positivo del termine.

Inoltre potrebbe anche capitare che quello che ci dice il nostro compagno o la nostra compagna sia vero in parte. In che senso? Nel senso che può essere che se ciò di cui si parla è qualcosa che corrisponda a delle nostre passioni allora la nostra attenzione è al massimo grado mentre se così non è tendiamo a volare con la fantasia.

I possibili responsi e come correre ai ripari

E ciò potrebbe anche capitarci se ci troviamo all’Università a seguire una lezione oppure al lavoro, durante un incontro con un cliente o una riunione con i colleghi e il capo. Tutto ciò alla fine potrebbe risultare deleterio e ritorcersi, pure in maniera molto grave, nei nostri confronti. Dunque, che fare? Come correre ai ripari?

Potremmo farlo agendo fin da subito, abituandoci, ad esempio, a togliere la suoneria dal nostro cellulare o lasciarlo in un’altra stanza quando il partner ci vuole parlare o siamo in procinto di trascorrere una serata romantica in sua compagnia. Facciamo lo stesso quando ci mettiamo a tavola o dedichiamo del tempo a nostro figlio.