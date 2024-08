Se hai perso la scarpetta, sei nel posto giusto: a due passi da Roma c’è il ristorante di Cenerentola | L’antipasto sembra uscito dalla fiaba

Vuoi vivere un’esperienza indimenticabile proprio come la dolce Cenerentola? Non puoi non recarti in questo posto.

Chi non conosce la storia di Cenerentola, una povera ragazza maltrattata dalla matrigna e dalle sorelle gelose, che riesce poi ad avere una rivalsa grazie all’intervento della fata? In questo modo riesce ad andare al ballo reale del palazzo del Principe Azzurro che poi diventerà suo marito.

Non ci crederai, ma puoi immergerti in questa realtà recandoti in uno dei ristoranti del Lazio. Un’influencer ha voluto condividere quest’esperienza con i propri follower.

Il video è stato pubblicato su Instagram nel profilo @pranzoceneroma.it il 18 giugno 2024 e ha ottenuto più di 16.000 visualizzazioni. Ha riscosso successo perché il contenuto ha incuriosito non solo chi vive a Roma.

Non molto distante c’è il comune di Frascati, famoso per le splendide Ville Tuscolane. Se vuoi visitarle e dopo gustare dei piatti saporiti (per non dire unici nel loro genere) questo ristorante fa al caso tuo.

Il Ristorante di Cenerentola, un’atmosfera fiabesca

“Qui puoi mangiare una pasta disneyana completamente rosa, preparata con pasta fresca fatta a mano. Poi ci sono i ravioli ripieni a forma di scarpetta di cristallo e i loro simpaticissimi ravioli giraffa…che sia lo spoiler di un prossimo personaggio Disney? Comunque…il loro antipasto sembra davvero uscito da una fiaba! Arriva questo stendino di salumi con formaggi fritti verdure persino dei paninetti con la porchetta tipici di una principessa”.

L’influencer ha poi proseguito: “Se non si fosse capito alla Cenerentola di questa storia le piace magnà tanto…a mezzanotte non perde la scarpetta, ma l’appetito! Tra i primi ci sono i ravioli al burro, salvia e spinaci e per l’appuntamento galante con il Principe Azzurro hanno deciso di stupirla con una pasta completamente rosa e, come tutto il resto alla cena, anche il tiramisù doveva essere legale. Non potevo che trovarmi da Cenerentola. Trovi tutte le informazioni e prezzi in descrizione”.

Ulteriori informazioni sul ristorante

Il Ristorante di Cenerentola si trova a Frascati ai Castelli Romani in via Tuscolana, 85, 000044. Non ci crederai, ma il prezzo si aggira intorno ai 30 euro a persona! Si possono effettuare prenotazioni su thefork.it. L’arredamento e il colore delle pareti sono originali, dunque non c’è da stupirsi se i bambini sono affascinati da questo luogo.

“Ristorantino accogliente con cucina casareccia. Assolutamente da provare l’antipasto ricco e piacevolissimo. Le pizze sono buone leggere, buoni anche i primi…Il servizio è buono anche quando la sala è piena. L’ambiente è semplice e carino…Da provare”. Questa è una delle tante recensioni che si possono leggere sul web. E tu cosa aspetti? Prenota subito e non te ne pentirai.