Non bere mai più il CAFFÈ a queste ore del giorno: il nostro corpo rischia grosso | Amelia ci svela i motivi

Una tazzina di caffè è un autentico piacere. Attenzione però, perché non è tutto oro quel che luccica.

Caffè, chi non sente anche solo lontanamente una vaga sensazione di benessere e soprattutto di piacere, sentendolo anche solo nominare? Inutile poi dire, senza prenderci in giro neanche per un misero secondo, che solo a nominarlo abbiamo come l’impressione di percepirne l’aroma, pure se non è minimamente presente, nemmeno in polvere, nelle nostre vicinanze.

Milioni di spot pubblicitari nel tempo si sono susseguiti e che hanno visto, a secondo da diversi marchi, dei testimonial assolutamente degni di nota, Possiamo nominare Pippo Baudo, Massimo Dapporto e Gigi Proietti, come anche, per altre marche sempre eccellenti, Renzo Arbore, Nino Manfredi, Bud Spencer, Luciano Pavarotti, Giorgio Forattini e molti altri.

Il denominatore comune di questi reclaim e numerosi personaggi del mondo dello spettacolo italiano era sempre uno solo e alquanto ricorrente. Parliamo del piacere. Lo abbiamo già nominato nelle precedenti righe non per caso, visto che è così che deve essere considerato il caffè, al di là della situazione in cui lo consumiamo.

Il caffè è un piacere, da soli o in compagnia

Non è un caso per esempio sentir parlare sovente idi caffè conoscitivi quando parliamo di un primo appuntamento, dai risvolti sentimentali , oppure anche in orario di ufficio se il nostro scopo è quello di incontrare qualche cliente. Infine, facciamo un invito del genere anche solo per riprendere dei rapporti con una persona che non vediamo da tempo.

In ogni caso chi di solito sta ai vertici di qualche importante realtà è solito consumare diversi caffè nel s corso della giornata, al fine, non solo di regalarsi una piccola coccola, ma anche e soprattutto di avere sempre la mente sveglia e attiva al massimo livello al fine di scovare le migliori idee e soluzioni. Tuttavia qual’ è il momento migliore della giornata in cui abbiamo l’impressione di gustarcelo di più?

Quando il caffè non va bevuto

Paradossalmente, considerando il fatto che il caffè siamo soliti bercelo in primis al mattino appena svegli, credendo che sia il miglior carburante per poi affrontare al meglio la giornata, ecco arrivare l’inaspettato contrordine. A spiegarci il perché è un’accorta farmacista tramite il profilo TikTok @farmaciabiagi. Parliamo della mitica Amelia.

In poche parole sembrerebbe che sia sbagliato bere il caffè la mattina appena svegli dal momento che nel nostro corpo in quel frangente sono altissimi i livelli di cortisolo, che altro non è che l’ormone dello stress. Facendo esso reazione con la caffeina, si rischierebbe di aumentare a dismisura i livelli di ansia. Dunque tale bevanda va gustata almeno due ore dopo il risveglio e a stomaco pieno.