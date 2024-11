Luci di Natale, se le metti così la MULTA è cosa certa | Evita il danno solo in questo modo, dillo anche ai parenti

Non tutti lo sanno, ma esistono delle regole anche per come si debbano addobbare alcune zone con le luci di natale.

Quando arriva il Natale, è impossibile non rimanere incantati dalle luci che trasformano città e case in piccoli mondi di magia. Dalle classiche luci bianche, che donano un’eleganza senza tempo, alle più colorate e sfavillanti, ce n’è per tutti i gusti.

Ci sono le luci a cascata, che scendono come neve luminosa, e quelle a intermittenza, perfette per creare giochi di ritmo. E che dire dei grandi spettacoli luminosi organizzati nelle città? Ogni anno, città come Vienna, New York e Londra si contendono il primato per gli addobbi più spettacolari.

Ma il vero re delle luminarie è probabilmente Tokyo, con il suo celebre Winter Illuminations, un’esplosione di luci che si estende su interi quartieri. Anche in Italia non siamo da meno: Milano, con il suo albero di Piazza Duomo, e Salerno, famosa per le Luci d’Artista, che attirano ogni anno migliaia di visitatori.

Luci: il lato oscuro della magia

Se da un lato le luci natalizie accendono il nostro spirito festivo, dall’altro c’è un conto salato che aspetta dietro l’angolo. E no, non stiamo parlando solo del costo delle decorazioni, ma delle bollette elettriche che a dicembre sembrano avere una vita propria.

Accendere le luminarie per ore e ore può far impennare i consumi, soprattutto se non si opta per soluzioni a basso impatto come le luci LED. Oltre all’energia, ci sono anche i costi legati alla manutenzione e alla sostituzione delle decorazioni. La magia del Natale, insomma, non è proprio gratuita.

La multa di Natale

Money.it ha diffuso la notizia. Decorare il balcone con luci scintillanti è un modo meraviglioso per entrare nel clima natalizio, ma attenzione a come lo si fa. Le regole sono chiare: le luminarie e le decorazioni esterne devono essere ben ancorate per evitare il rischio di cadute accidentali. Una folata di vento potrebbe trasformare la vostra ghirlanda luminosa in un pericolo pubblico, con conseguenze non proprio piacevoli. Se un’installazione mal fissata dovesse cadere e causare danni a persone o cose, si rischia di incorrere in multe davvero salate.

L’articolo 2043 del Codice civile prevede l’obbligo di risarcire i danni, mentre l’articolo 1122 impone che gli addobbi non arrechino danni alle parti comuni del condominio, come ringhiere o muri. Non basta, però, rispettare le norme condominiali: anche il Codice penale ha qualcosa da dire. L’articolo 674, ad esempio, sanziona i casi più gravi con una multa fino a 206 euro o l’arresto fino a sei mesi. E se le decorazioni sono particolarmente ingombranti o mal collocate, si può incappare nell’articolo 675, che prevede multe fino a 619 euro. Ma non è tutto: anche i Comuni possono stabilire regolamenti specifici. Informati prima dell’8 dicembre e fissa bene le luci!