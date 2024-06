Dieta, in forma con il metodo 30-30-30: fallo ogni giorno e ti ritrovi con un fisico da top model | Risultati garantiti

Se volete trovare la forma fisica, potete provare la dieta che utilizza il metodo 30-30-30, vi aiuterà ad avere un corpo tonico e perfetto, come le migliori top model. I risultati sono garantiti, ecco cosa fare.

L’estate si avvicina e come succede spesso, sono in molti che cercano di rimediare abbastanza velocemente, agli sgarri dei mesi scorsi, per cercare di superare la prova bikini. Si sa, le maniglie dell’amore creano molto disagio ad alcune persone, mentre altre ci sono particolarmente affezionate. Come si dice, “de gustibus”.

Ribadendo sempre il concetto che ognuno dovrebbe sentirsi in pace con il proprio fisico, senza seguire sciocchi stereotipi di bellezza se non rientrano nei propri canoni. Ad ogni modo, per tutti coloro che vogliono arrivare al peso forma che hanno in mente, ci sono diverse soluzioni da adottare.

Prima di proseguire, sappiate che il metodo che vi stiamo per suggerire è famoso dal 2010, quando il suo autore lo fece scoprire al mondo, attraverso la pubblicazione del suo libro. Questa particolare dieta, segue degli step ben precisi.

Stiamo parlando del metodo 30-30-30 grazie al quale potrete perdere peso e tonificare il vostro corpo. I risultati ci sono e sono molti i vip che l’hanno seguita, sfoggiando poi corpi da modelli. Scopriamone insieme i passaggi.

La dieta che segue il metodo del 30-30-30

Come dicevamo, l’estate si avvicina e molti ricorrono alle diete fai da te più disperate per cercare di sfoggiare un fisico perfetto, prima di farsi immortalare in costume da bagno. Sappiate che in rete, di “metodi miracolosi” ne troverete parecchi, ma molti sono inconcludenti, se non dannosi per la propria salute.

Sarebbe sempre consigliato farsi seguire da uno specialista del settore, prima di iniziare una qualunque dieta, in modo da verificare, anche in base alle proprie patologie, lo stile di vita da seguire per poter perdere peso nei tempi giusti e non riprenderli in seguito. Evitate l’effetto yo-yo, vi farà soltanto demotivare, così come metodi troppo drastici che faranno soltanto rallentare il metabolismo.

In che cosa consiste?

Nel 2010, l’autore Timothy Ferriss, pubblicò il suo libro, 4 Ore a Settimana per il Tuo Corpo, nel quale illustrava per la prima volta il suo metodo 30-30-30, trend seguito anche dai vip per cercare di perdere peso. Ci sono 3 step principali da seguire:

Effettuare una colazione adeguata entro 30 minuti dal risveglio;

dal risveglio; A colazione bisogna assumere 30 grammi di proteine associati ad alimenti poveri di zucchero;

di proteine associati ad alimenti poveri di zucchero; In seguito dovrete effettuare 30 minuti di esercizi a bassa intensità al giorno.

In questo modo, secondo Ferriss, si riuscirà a mantenere il proprio peso forma. Alla fine se ci pensate, la base di questa dieta è quella di mangiare in maniera sana e praticare attività fisica, uniti ovviamente all’introduzione di almeno 2 litri di acqua al giorno. In rete troverete molti esempi di schemi alimentari tipo, inerenti a questo particolare schema dietetico, dai quali attingere. Ovviamente non ci stancheremo mai di ricordarvi l’importanza di parlare sempre con il vostro medico curante, prima di intraprendere una qualunque tipo di dieta e se possibile farvi seguire sempre da un dietista o dietologo, il quale vi preparerà un percorso personalizzato in base alla vostra situazione.