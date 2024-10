Addio DETERSIVO, in lavatrice ci metti solo questi tre prodotti | Risparmi un botto e i tuoi capi torneranno nuovi: Eriketta ne è la prova

Ciao ciao detersivo, d’ora in poi in lavatrice metti solo questi tre prodotti. Risparmi e i tuoi capi ti ringrazieranno.

Forse anche in questo momento sei in procinto di azionare per l’ennesima volta, nel corso della giornata, la tua amata lavatrice. I tuoi figli sono tornati da calcetto, mentre tuo marito dal lavoro. I loro capi sono molto sporchi e necessitano di un lavaggio mirato, sebbene poco fa hai concluso quella delle federe e delle lenzuola. Del resto, bisogna cambiare tutto quanto sul nostro letto per la nostra salute.

Dunque anche tale lavaggio non lo potevamo proprio evitare. In mattinata poi ti sei occupata dei capi scuri, nonché degli asciugamani, della tua famiglia a quelli degli ospiti. Hai dunque approfittato del tuo giorno libero per azionare la lavatrice, stendere i panni e stirare quelli asciutti. E così hai utilizzato pure molti detersivi.

La scorta sta pian piano finendole. Lo hai notato poco fa dopo aver fatto un salto in lavanderia. Ergo dovrai segnarli nella lista della spesa. Tuttavia potrai evitare di comperarli, risparmiando tanti soldini. Lo potrai fare mettendo in lavatrice questi prodotti che hai già in casa e che compiranno duplici azioni.

Stop ai detersivi costosi per la lavatrice

E così si che capirai ancora meglio quanto denaro potrai tenere maggiormente nel tuo portafoglio. Tanto più che pure i tuoi capi, grazie a questa dritta, risulteranno come nuovi. E dunque anche qui potrai giocare la carta del risparmio. Difatti se risulteranno particolarmente in forma, soffici e belli non ne dovrai comperare di nuovi. Ciò non vale solo per i vestiti, ma anche per altri panni che lavi in lavatrice.

Tuttavia quali sono questi tre prodotti su cui puntare fin da ora? A svelarceli su Instagram è la brava @eriketta_life. Grazie ai suoi consigli il nostro bucato in lavatrice non avrà più segreti. Inoltre noi potremo dire addio pure alle macchie più ostinate e terribili, che ci fanno storcere il naso non appena le vediamo.

I tre prodotti top per Enriketta

Cominciamo con gli ingredienti da utilizzare per cancellare in men che non si dica gli aloni sotto le ascelle. Parliamo di 1/4 di misurino di sapone per piatti, 1 misurino di bicarbonato, 1/2 di acqua e 1/4 di sale. Per quel che concerne invece le poco fa menzionate macchie, in particolare di unto, necessiteremo solo di due prodotti elencati un istante fa. Si tratta del sapone per piatti e del bicarbonato.

Dunque avete avuto la prova che solo con bicarbonato, sapone per piatti e sale, potete tranquillamente risolvere gravi problemi quando vi occupate del lavaggio di tanti capi in lavatrice. E così anche lei vi ringrazierà per non dover subire di continuo l’inserimento di numerosi detergenti di vario genere.