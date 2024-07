Test impossibile del QI | 7 secondi per dare delle risposte difficilissime: solo i geni ci riescono

Vuoi scoprire il tuo reale QI? Fai questo test e lo saprai subito.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che i test, al di là della loro natura, siano qualcosa che talora incuta parecchia paura. Difatti scoprire qualcosa che riguarda noi stessi, e in particolar modo la nostra psiche, non è qualcosa da fare a cuor leggero. Di certo conoscersi davvero a fondo è durissima.

E talvolta non basta una vita intera per farlo in modo convincente. Altre volte non sappiamo come siamo ma non vogliamo crederci, soprattutto per il fatto che non accettiamo i nostri imiti. Ciò ci porta a non vivere, ma a sopravvivere. E le due cose sono molto diverse, come la sensibilità e la fragilità, o ancora, come la determinazione e la testardaggine.

Fatto sta che, in un mondo che va sempre più veloce e dove noi affrontiamo la vita con eccessiva fretta, non ci soffermiamo più su questi aspetti e non badiamo ai particolari. I test, che troviamo fruibile in Rete in modo gratuito possono darci una mano in tale direzione. Noi, dal canto nostro però, dobbiamo impegnarci a prenderci del tempo di qualità per noi stessi per affrontarli.

Test, così scopri se sei un genio

Altra cosa fondamentale da tenere in mente è che dobbiamo essere sinceri a dare le risposte. Difatti solo così potremo ottenere un responso che corrisponda al vero. Ed è per tale motivo che è sempre bene affrontarli da soli e nella quiete delle nostra dimora. Questo che ci propone Il Lato Positivo sul suo Canale YouTube, ci aiuterà a scoprire niente meno che il nostro QI.

Quest’ultimo è un punteggio ottenuto tramite uno di molti test standardizzati, che si erige con il preciso scopo di misurare e di valutare l’intelligenza. Il QI può essere normale, medio o alto. Nell’ultimo caso lo possiedono i veri e propri geni come, solo per citarne alcuni, Maria Curie o Albert Einstein.

Segna i vari punteggi e poi somma tutto quanto

Tornando al test, che è ben proposto da Il Lato Positivo, dovremo rispondere in pochi secondi a una sorta di enigmi. A seconda delle risposte date che possiamo scegliere tra A B C o D ci verrà assegnato un punteggio. Esso cambierà di volta in volta. Ergo è opportuno armarci di carta e penna per segnarci tutto quanto, di volta in volta.

Alla conclusione del lungo e appassionante questionario, dopo accurato calcolo, potremo conoscere il nostro QI. In ogni caso c’è da aggiungere che può essere, per via del caldo e dello stress, soprattutto se non siamo andati ancora in vacanza, che potremmo ottenere risultati non particolarmente soddisfacenti. Bene è dunque riprovare ad affrontarlo anche a settembre.