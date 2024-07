Test delle domande assurde | Tutti cascano nel tranello della numero 3: provaci e vedrai

Test delle domande decisamente assurde, se lo affronti in vacanza non farti fregare. La terza è un bel tranello.

Quando stacchi la spina, e se lo puoi fare sei decisamente molto fortunato, la voglia di sano divertimento e di relax giustamente si impadronisce di noi. Lo stress, vera piaga delle nostra esistenza, si stacca pian piamo dalla nostra mente e noi possiamo davvero riposare non solo dal punto di vista fisico.

E dopo che abbiamo compiuto una bella dormita sotto il sole, che cosa c’è di meglio di un buon tuffo in mare o in piscina? E poi che ne dite di rilassarvi con una buona rivista e un test? Di quest’ultime ne trovate una marea in Rete. Sono tutti gratis e potete scegliere quelli che vi piacciono o vi incuriosiscono di più.

Se volete sfidare non solo voi stessi ma magari pure gli amici o i vicini di ombrellone, vi consigliamo di puntare a questo pazzesco test delle domande assurde che ci presenta, sul suo Canale Ufficiale YouTube, Il Lato Positivo. Come farete partire il video noterete che le prima immagini che vi colpiranno saranno quelli dei ghiacciai.

Test delle domande assurde, ne rimarrai basito

Certo, vi fa un po’ strano vedere tanto ghiaccio in un colpo solo e tutto insieme. Però a livello psicologico, con il gran caldo del periodo, unito all’afa e all‘umidità, potrà darvi un poco di sollievo. La voce narrante vi spiegherà che ci troviamo in Antartide che è un continente poco visitato dal momento che è difficile visitarlo anche per via del suo unico ecosistema.

Gli scienziati, affascinati da esso, lo stanno studiando con viva attenzione. Tuttavia lo devono fare perlopiù a distanza anche perché ottenere un permesso per andare in loco non è affatto facile nemmeno per degli studiosi. Successivamente però lo scenario cambia e ci troviamo nel deserto del Sahara.

Il terzo quesito nasconde un tranello

Le immagini che vediamo, dove sono presenti anche i re e le regine della Savana, sono talmente belle da metterci i brividi. Non mancano poi quesiti di altro genere, compreso quello della visione di uno speciale buco visto dall’alto da alcuni astronauti. Sapete che cosa pensavano che fosse? Il segno della presenza di Atlantide, un continente scomparso perché inabissato.

In realtà la cosa era ben diversa ma la scoperta è rimasta comunque molto affascinante. Indubbiamente questo ha rappresentato un bel tranello per chi si era illuso di aver scoperto qualcosa di pazzesco. Proseguendo con la visione arriviamo a sentir parlare di Tecnologia, ove vengono spiegati in maniera molto easy il perché oggigiorno molte app non funzionino più sul nostro telefono.