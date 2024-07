‘Non l’hanno mai mandata in onda’, la De Filippi spiazzata dal tronista | Le immagini parlano chiaro

Maria De Filippi è sconvolta dopo aver appreso la notizia da uno dei tronisti. Nessuno si aspettava quello che le è stato detto.

Maria De Filippi è una conduttrice di grande talento che possiede anche la società Fascino. Questa è la responsabile di alcuni programmi di spicco della rete Mediaset, come ad esempio Temptation Island. Proprio questo show è attualmente mandato in onda.

La trasmissione ha infatti ripreso dopo qualche momento di pausa. Alla fine, le coppie sull’isola della tentazione sono giunte e, mentre l’estate incombe, gli spettatori seguono le loro vicende con trepidazione. Ciononostante, non c’è solo questo show come cartuccia di Mediaset, bensì anche Uomini e Donne.

Proprio qualche mese fa, lo show si diceva in bilico perché aveva subito un piccolo calo di ascolti. Inoltre, si era sparsa la voce di un possibile allontanamento di Gianni Sperti o Tina Cipollari, chiaramente smentito sin da subito dagli stessi personaggi del programma.

Ad ogni modo, quello che sta succedendo adesso ha dell’incredibile: Maria De Filippi sarà stata spiazzata perché nessuno aveva idea di quanto comunicato. La notizia è giunta da un tronista stesso, in diretta televisiva. Gli spettatori non sanno attualmente cosa pensare.

Caos a Uomini e Donne

Stando a quanto trapelato, la notizia riguarderebbe un personaggio che gli spettatori di Uomini e Donne avrebbero imparato ben presto ad amare, pur senza una certa ritrosia iniziale a causa di alcuni suoi atteggiamenti ritenuti piuttosto controversi.

Si tratta del tronista Brando Ephrikian. Questo è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione dello show. In molti potrebbero ricordarlo per aver intrattenuto un certo legame con Raffaella Scuotto. Gli spettatori pensavano di aver visto tutto, ma, a quanto pare, stando alle parole di Brando, non è così.

La rivelazione di Brando

“Spoiler dall’esterna che non è mai stata mandata in onda” è stato il messaggio d’esordio di Brando e Raffaella su Instagram per comunicare agli spettatori che mancasse loro un passaggio importante nella loro storia. Infatti, i due hanno rivelato che si sono visti durante un’uscita esterna.

Nello specifico, Raffaella sarebbe andata presso la camera di lui portandogli alcuni dolcetti, tra cui dei babà. Lui, sorpreso, avrebbe aperto la porta in mutande, ripreso dalle telecamere. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene: i due hanno confermato la loro scelta di proseguire la frequentazione al di là delle telecamere del dating show, rivelando però un dettaglio che ha spiazzato tutti i telespettatori.