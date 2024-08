‘Non ce la fa’, Maria De Filippi mette le cose in chiaro | Gianni ci ha sperato fino all’ultimo

Gianni Sperti deve mettersi il cuore in pace. Per la De Filippi ” non ce la fa”.

Il mitico Gianni Morandi canta “Uno su Mille ce la fa…” ma stavolta pare che questa persona non sia tra le fortunate. A dirlo senza tanti giri di parole, in nome della sua innata schiettezza, è la regina indiscussa delle Reti Mediaset. La sua dichiarazione è decisamente forte e ha lasciato di stucco i numerosi fan di Uomini e Donne.

E sentirla echeggiare nell’aria e nelle orecchie a meno di un mese dall‘inizio delle registrazioni della nuova e super attesa stagione non è di certo il massimo. E non lo è nemmeno per lui, per il mitico Gianni Sperti. Parliamo dello storico opinionista del dating show più famoso, amato ma anche chiacchierato della Tv Italiana in linea generale.

Fatto sta che qualcosa che lui sperava che accadesse non accadrà secondo l’adorata conduttrice. Lei lo ha detto in radio, in particolare a Radio Deejay, ai microfoni del grande amico Rudy Zerbi che da anni svolge la mansione di coach ad Amici oltre che di giudice a Tu Sì Que Vales.

Maria De Filippi lascia Sperti senza speranza

Immediatamente screen e dichiarazioni di quella chiacchierata a cuore aperto sono diventati virali e sono stati ripresi sui Social dai fan. Fan che ora vogliono assolutamente sapere chi si siederà a stretto giro sul trono. Di voci a riguardo ne girano parecchie ma per ora si tratta solo di rumors. E fra di essi c’è da annoverare pure un possibile ritorno di Ida Platano.

La dama, diventata tronista nella scorsa stagione, ha concluso la sua esperienza con un niente di fatto. Ora si sta godendo a pieni polmoni la sua estate da single con il figlio Samuele e l’amica Gemma Galgani. Maria ha voluto, durante l’intervista concessa a Zerbi, rispondere a una domanda che la riguarda, lasciando pure Sperti senza parole e alcuna speranza.

“Non ce la fa”, la sentenza della conduttrice su Cusitore

“Mi sa che lui non ce la fa. Lui ci ha provato tanto da quando è finito il programma. È andato da lei tipo 4/5 volte ma lei resiste. Secondo me non ce la fa“, ha spifferato Queen Mary riguardo alla possibilità di Mario Cusitore di conquistare la donna. Insomma, per lui pare davvero che non ci sia nulla da fare e che quindi debba mettersi necessariamente il cuore in pace. Gianni Sperti credeva tanto in questa coppia ma, purtroppo, sembra che dovrà arrendersi.

Tuttavia, come avrà preso codeste parole il diretto interessato? A quanto pare con filosofia, visto che in una diretta Instagram di Fralof insieme al collega e amico Ernesto Russo, come ci raccontano anche le accorte Isa & Chia, ha dichiarato che quello che dice Maria è legge. Ergo se lei dice che non è in grado di farcela, non ce la farà. E intanto le sue ammiratrice sognano un trono per lui.