Multe pazze in estate, purtroppo sta succedendo ovunque | La colpa è di questa nuova ‘regola’: salvati così

Multe sempre più toste e improvvise. Se vuoi evitarle fai attenzione a questa regola.

Non possiamo mai starcene tranquilli. Ok, lo sappiamo, ma ogni tanto vorremmo poter tirare il classico sospiro di sollievo e goderci in santa pace dei momenti di meritatissimo relax. Ora fa caldo, pardon, caldissimo. L’afa e l’umidità ci recano fastidio e dopo un anno passato a lavorare sodo vorremmo anche pensare a riposarci un poco.

Non possiamo permetterci di andare in vacanza? Pazienza. In ogni caso dobbiamo riposare. E per farlo, sia fisicamente che psicologicamente parlando, dovremmo riuscire ad avere la mente libera da molte preoccupazioni. E magari quando riusciamo ad ottenerla così ecco che la nostra quiete viene distrutta da una sonora sanzione.

Il che, parliamoci molto chiaramente, con la situazione pazzesca che vige tuttora nel nostro Paese sarebbe da scongiurare. Difatti la crisi, sia economica che sociale, è ancora fortissima, così come i rincari che hanno letteralmente affondato ogni singolo settore. E la cosa che fa ancora più paura e che non vogliono fare nemmeno un piccolissimo passo indietro.

Multe pazzesche, occhio a quel che fai

Gli esperti poi continuano a ripeterci, sui Social, in TV e sulla Carta Stampata, che con tale dura e, noi aggiungiamo, pure precaria situazione, dovremo convincerci, nostro malgrado, ancora per qualche anno. Ergo, se da un lato è bene non spendere e spandere e, al contrario, cercare di risparmiare il più possibile, dall’altro non dobbiamo farci fregare dalle multe.

Di esse ce ne sono indubbiamente di vario genere. E in taluni casi le riceviamo perché o vogliamo fare i furbetti del quartierino, e in tal caso, ci duole dirlo, ma ce la siamo cercata, oppure perché non siamo a conoscenza di alcune nuove normative. Ed è per questo motivo che dobbiamo sempre rimanere sul pezzo anche per quanto concerne le nuove regole stradali.

Non ha con se il documento originale e scatta la super sanzione

Riccardo, mero nome di fantasia, come ci racconta Monza Today, si è visto recapitare una sonora multa a casa che da 42 euro è lievitata a 446 euro. L’uomo a fine maggio è stato fermato a Brugherio per un controllo. Non aveva con se la sua carta di circolazione originale ma solo la sua fotocopia. Lui si è giustificato dicendo che l’originale la teneva a casa per via di passati furti.

Ciò non è risultato regolare alle Forze dell’Ordine che dunque gli hanno conferito una sanzione da poco più di 40 euro. Se la cifra da pagare è così cresciuta è perché il multato non si è presentato alla prima stazione di Polizia entro 10 giorni con la copia regolare del documento. Insomma, d’ora in poi facciamo molta attenzione a questi aspetti se non vogliamo beccarci una multa così tosta.