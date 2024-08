“Ferragosto da incubo”: attimi di panico per Rudy Zerbi | Il video è diventato virale: finale PAZZESCO

Rudy Zerbi è stato al centro dell’attenzione in queste ore in seguito alla condivisione di un video che lo ha reso protagonista di un’insolita vicenda. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Rudy Zerbi è un personaggio pubblico noto per partecipare a programmi televisivi di successo di Maria De Filippi. Ad Amici ha il ruolo di maestro di canto mentre a Tu sì que vales quello di giudice con Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e la padrona di casa.

Il suo trampolino di lancio è stata la radio. Non a caso ha avuto la possibilità di essere lo speaker di Radio 101 per poi passare a Mai dire Sanremo con la Gialappa’s band. Ha lavorato anche per l’etichetta discografica Sony Music fino ad arrivare ad essere presidente e amministratore delegato. In questo modo ha avuto la possibilità di lavorare con i big della musica italiana come Renato Zero e Gianni Morandi.

Nel 2002 ha debuttato per la prima volta in televisione come giurato del talent di Italia 1 Operazione trionfo e sette anni dopo ha abbandonato tutto e Maria De Filippi gli ha dato la possibilità di far parte dei suoi programmi televisivi.

Nel talent show più noto di canale 5 Rudy Zerbi spesso discute con i suoi colleghi per opinioni diverse sugli allievi. Nell’ultima edizione ha dato del filo da torcere ad Anna Pettinelli, con la quale c’è sempre stato una sorta di rapporto professionale di amore e odio. Non a caso alla fine hanno sempre creato dei simpatici siparietti. Stavolta è al centro dell’attenzione solo il maestro di canto per un motivo preciso.

I fan preoccupati per Rudy Zerbi

Durante un’intervista rilasciata a Verissimo nel 2018 Rudy Zerbi ha speso belle parole su Maria De Filippi perché è stata una sorta di ancora di salvezza per lui in un periodo buio della sua vita. Infatti ad oggi cavalca l’onda del successo proprio nei suoi programmi televisivi.

In questo caso la conduttrice ha potuto fare ben poco perché non era presente quando è accaduto imprevedibile. Il video non lascia alcun dubbio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Un Ferragosto indimenticabile

Tutti sono concordi nel dire che Rudy Zerbi sa sempre mettersi in gioco senza mai perdere la sua ironia. Lo dimostra sempre nello studio di Tu sì que vales quando viene chiamato in causa. Con Gerry Scotti si punzecchia spesso, ma così facendo regalano sorrisi al pubblico.

Non ha fatto eccezione neanche stavolta perché proprio lui ha pubblicato un video in cui si vede chiaramente che delle persone lo hanno buttato in una piscina completamente vestito. È stato allo scherzo come sempre. Nulla di preoccupante, i fan possono stare tranquilli.