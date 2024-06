Call center selvaggi, se rispondi con questa parola ti truffano alla grande: rischi una causa lunghissima

Cal center, se pronunci questa parola ti fregano e pure alla grande. Stai attento!

Ogni giorno, soprattutto in quelle fasce in cui siamo dediti a desinare o comunque a prepararci il pasto, veniamo letteralmente bombardati da telefonate che avvengono dagli odiatissimi call center. Diciamo che ciò accadeva soprattutto negli anni scorsi quando ancora tantissime persone possedevano un telefono fisso all’interno delle loro dimore.

E così, con il preciso obiettivo di trovarle in casa le chiamate avvenivano in quelle fasce orarie. Tuttavia ora che siamo tutti in possesso di un telefonino, se non addirittura più di uno, ecco che non si bada più a ciò. Dunque ogni momento è buono per essere disturbati, anche quando siamo nel clou delle faccende domestiche o stiamo lavorando sodo, se non dobbiamo spegnere l’apparecchio.

Ed è anche su questo aspetto che i call center ci giocano. In che senso? In primis se presi alla sprovvista o, per dirla in maniera alquanto più colorita, di contropiede, magari li facciamo proseguire nella loro missione mentre in secundis se interessati ad altro o per la fretta di concludere la comunicazione compiamo degli errori.

Call center, attento a quel che dici quando ci parli

Il più grave è quello indubbiamente di starci al telefono un po’ troppo tempo. Meglio dunque salutare e dire che non siamo interessati per poi riagganciare. Difatti, dopo diversi minuti di comunicazione, possono inventarsi che abbiamo accettato la loro offerta anche se effettivamente non è così.

Inoltre poi possono circuirci sempre più fino a convincerci che in effetti è super conveniente accettarla. E nel frattempo noi snoccioliamo pure i fatti nostri, indirizzo di casa e compagnia bella quando magari dietro ci sono pure dei veri e propri malviventi. E poi attenzione a un altro sbaglio che è più comune di quel che pensate. Mai e poi mai pronunciare questa parola o siete fritti!

Non pronunciare mai questa parola o sei fritto

Cominciamo con il dire che le telefonate che avvengono dai call center sono sempre registrate. Ed è per questo motivo che quando ci chiamano talvolta aspettano qualche secondo prima di manifestarsi. Dunque quello che diciamo può essere riascoltato ma non solo. E se pronunceremo la parola Sì al posto del canonico e ben più diffuso Pronto la faremo grossa.

Difatti può essere che venga doppiata, tramite un abile lavoro di montaggio, chiaramente truffaldino, per dimostrare che noi siamo d’accordo nell’accettare ciò che ci viene proposto. E così poi, dovremo sborsare dei soldini per un servizio che non abbiamo richiesto. A quel punto dobbiamo passare all’azione legale.