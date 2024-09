Amici, lutto per la cantante: “Sei nel mio cuore” | Dolore e sgomento per la scomparsa, lacrime tra i fan

Amici Di Maria De Filippi, terribile lutto per la splendida cantate. “Sei nel mio cuore”, scrive lei sui Social.

Ci siamo, ormai si appresta a giungere ai nastri di partenza anche la nuova e super attesa edizione del padre di tutti i talent. Stiamo parlando di Amici di Maria DE Filippi, che ogni anno ci dona, in maniera molto generosa, artisti eccellenti, sia per quel che concerne il vasto mondo della musica che della danza.

Nel corso del tempo, il programma, assai longevo, trasmesso dalle Reti Mediaset, ci ha regalato tantissime emozioni e performance degne assolutamente di nota, entrate nella storia della TV italiana. Inoltre ci ha lasciato un grandissimo insegnamento, ovvero che è quello che nella vita non bisogna per forza di cose trionfare per raggiungere i propri traguardi.

Infatti molti di coloro che non hanno alzato al cielo la coppa del vincitore sono poi comunque emersi, grazie al loro talento. Un grande esempio è rappresentato da Stefano De Martino, che è oggi un grande showman. Oppure possiamo citare Annalisa ed Elodie, arrivate seconde alla finalissima e da tempo considerate autentiche dive. Tuttavia ora numerosi fan del talent hanno il cuore a pezzi, per via del dolore che sta provando nelle ultime ore un’ex allieva.

Amici, cantante stravolta dalla perdita

La cantante è giovanissima e dotata di una personalità particolare. Non è arrivata alla fase finale per sua scelta. Il che ha costituito un enorme peccato, dal momento che, se secondo, molti avrebbe avuto tutte le carte in regola, non solo per affrontarla al massimo, ma anche per vincerla. Non per nulla, la sua voce graffiante e potente non passa affatto inosservata, così come anche la sua bellezza.

Adesso il suo cuore sanguina per la perdita di quella persona a lei tanto casa. Non le sembra possibile che il suo amico non faccia più parte di questo mondo. Un terribile incidente stradale gli ha tolto la vita. Mentre tornava a casa, in sella alla sua bici è stato travolto da un pirata della strada, di rientro dal lavoro.

Mew, “Sei nel mio cuore”, le parole per l’amico

Il giovane che ha perso la vita è Gabriele Barbini, cuoco di Sandonà, che lavorava a Rotterdam. A ricordarlo con tweet su Twitter è Mew. “Chissà dove sei adesso, che non ti vedo da tempo. Sei nel mio cuore Gabbo“, scrive l’artista, nel ricordo dell’amico scomparso, anche lui musicista e grande appassionato di musica in linea generale.

Per ricordarlo lei ha mostrato il frammento di un video, dove tempo prima, lei e lui erano intenti a inscenare un simpatico balletto nella quiete di casa. Ora per lei è il momento del dolore, ma anche del ricordo. La Polizia ha iniziato a indagare da subito e la persona a bordo del veicolo, che lo ha travolto, e che non si è fermata, è stata individuata, poco prima del veicolo.