Maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso Channel con il suo programma “Il gusto di Igles”, dal 2018 Igles è il Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy. È stato il primo chef a introdurre il concetto di Cucina Circolare nelle edizioni del suo programma sul Gambero Rosso Channel (2012/2013), per descrivere la propria filosofia di rispetto dell’ingrediente.

Nella cucina di Igles, come accade in natura, nulla viene trascurato o buttato, tutto viene trasformato, aiutato dalla tecnologia in cucina, di cui è sempre stato un fervente sostenitore.

Igles arriva alla ribalta nazionale e internazionale tra gli anni Ottanta e Novanta, come chef dell’ormai mitico ristorante Il Trigabolo di Argenta, in provincia di Ferrara. Nei quattordici anni a capo della brigata di cucina, che ha poi prodotto molti chef di successo, raccoglie numerosi riconoscimenti, oltre all’assegnazione di due stelle dalla Guida Michelin, collocando il Trigabolo tra i primi ristoranti d’Italia del periodo e contribuendo all’avanzamento della cucina italiana con piatti considerati oggi storici.

Garganelli piccanti con salsa all’aglio

Nel 1996 Igles si sposta di pochi chilometri aprendo il proprio ristorante, La Locanda della Tamerice, immersa nelle valli di Ostellato. Nei successivi quattordici anni riceve nuovamente una stella Michelin e consolida la sua posizione di Maestro della Cucina Italiana.

Dal 2010 al 2017 è stato l’executive chef del ristorante Atman, in provincia di Pistoia, dove il suo lavoro di ricerca e la sua passione per il servizio lo portano a ricevere riconoscimenti importanti, come l’assegnazione della stella Michelin.

Lasagna croccante con verdure

Igles è autore di dodici libri di cucina, tra i quali i più recenti “La caccia di Igles e dei suoi amici”, e “Il Gusto di Igles”.

Genere musicale preferito?

Rock, I Pink Floyd.

Squadra del cuore?

Il Milan.

Cosa le piace mangiare?

Tortellini in brodo e lasagne.

Quale personaggio, maschile o femminile, inviterebbe a cena e perché?

Giacinto Rossetti numero 1 nella ristorazione, visionario colto intuitivo di grande respiro internazionale e Monica Leofreddi, amica colta moderna, con una visione internazionale.

Vino bianco o rosso?

Bollicine.

Cosa fa nel tempo libero?

Gioco a tennis e mi documento per migliorare la mie conoscenze in cucina.

Un collega dal quale ruberebbe una qualità che le manca?

La capacità di fare comunicazione di Massimo Bottura.

Nel modo di vestire quotidiano, meglio elegante o casual?

Casual.

Petto di germano reale ripieno di anguilla

Il piatto nel quale si sente imbattibile?

Cacciagione e risotti.

Un suo pregio e un difetto in cucina e nella vita?

Sono molto determinato, ma sono anche attratto dall’attimo fuggente e può essere un difetto.

Se fosse un personaggio storico sarebbe?

Napoleone, è nato il 15 di Agosto, come me.

Mojito di Parma, Risotto, Parmigiano, lime e menta

Una qualità imprescindibile nel suo lavoro?

La calma e la determinazione.

Se non avesse fatto questo lavoro cosa avrebbe fatto?

Il PR, organizzatore di eventi.

Cosa assolutamente non deve fare un cliente?

Non deve essere arrogante.

Cosa la fa più sorridere e cosa la fa arrabbiare?

Adoro fare scherzi mentre detesto la non puntualità.

