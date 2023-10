Prende il via il 23 ottobre, a Brescia, l’evento internazionale Miss Chef, una competizione itinerante che toccherà diverse città italiane, approdando anche a Roma nei prossimi mesi. Si tratta della prima competizione fra le migliori chef del mondo. Nella gara a suon di prelibatezze verranno riproposti i più rinomati menu della tradizione culinaria con le più significative eccellenze eno-gastronomiche presenti sul mercato del food.

Il premio ideato e coordinato da Mariangela Petruzzelli, giornalista e autrice RAI, oltre che Direttrice artistica e Producer del celebre format televisivo ‘Miss Chef’, ha ormai da tempo varcato i confini della nostra penisola, giungendo sino a New York.

Miss Chef è infatti un brand di successo che promuove il lavoro delle donne, valorizzandone l’impegno in modo trasversale, toccando il mondo dell’imprenditoria, della politica, della ristorazione, dell’arte. Momenti socio culturali istituzionali di grande rilevanza per la valorizzazione dell’impegno femminile in Italia e all’estero. Tra innovazione e tradizione, il marchio celebra ormai con orgoglio il suo undicesimo anno di vita. La forza delle donne passata in rassegna in ogni suo ambito è il corollario di un progetto vincente che esalta l’integrità, l’originalità, la tenacia e la creatività del femminile nel mondo del lavoro. Le passate edizioni sono state oggetto di interesse nei media internazionali, nazionali e locali, tra cui anche la ICN Radio di New York-Usa America Oggi, SKY e Rai Uno

E resta facile credere che non si fermerà qui.

Le 4 chef ora in gara dovranno realizzare per ogni tappa un menu completo che si riveli eccellente sia per la tecnica usata che per il palato con un’ espolosione di gusto degna di nota. Il tutto realizzato e organizzato con il plauso, il coordinamento e la supervisione di Mariangela Petruzzelli e dello chef executive della struttura ricettiva che ospita la competizione che, in questo caso, sarà il Centro per Nuove Culture Moca, presso la sala ‘Danze’ in via Moretto 78 e per la giornata del 24 l’Antica Birreria Wuhrer in Via Bornata, 46.

Il Convegno evento avrà come tema fondante “La Città illuminata” di Bergamo e Brescia, Capitali italiane della Cultura 2023, “La Cultura come cura” (con la presentazione ed elaborazione di una ricetta salutistica), “La Città Natura” (con la presentazione ed elaborazione di una ricetta realizzata con prodotti biologici),

“La Città dei Tesori nascosti” (con la presentazione e l’elaborazione di una ricetta “antica”, della tradizione storica della cucina tipica bresciana) e infine “La Città che inventa” (con la presentazione e l’elaborazione di una ricetta innovativa realizzata con i prodotti eno-gastronomici tipici locali. Le chef in gara sono: Monia Archetti, Imen Bahri – di origine tunisina, Alessia Moscati, Hanaa Selim -di origine egiziana.

Fra i giurati ricordiamo Rosangela Donzelli, Presidentessa del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Brescia; Beatrice Nardo- Consigliere Comunale della Città di Brescia, Rolando Giambelli, Presidente “Beatlesiani d’Italia Associati” e Flavio Bonardi , Presidente dell’ Associazione “Colli Longobardi -Strada del vino e dei sapori”.

© Riproduzione riservata