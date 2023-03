Viaggi del gusto: conoscete il turismo enogastronomico?

Il turismo enogastronomico è la tendenza, sempre più popolare e richiesta, di un viaggio che regali al turista un’esperienza di emozioni e sensazioni. Un’avventura che lo renda partecipe, in prima linea, alle storie e alla cultura dei produttori e operatori e che gli faccia scoprire la passione per la cucina e la tradizione dei luoghi visitati.

La scelta di una destinazione per il viaggio del gusto

Il turismo enogastronomico stimola viaggiatori di tutto il mondo a visitare una destinazione, genera valore economico per un territorio, crea nuove opportunità per i settori del turismo e della produzione agroalimentare.

L’Italia è in grado di offrire paesaggi tra i più belli al mondo e per quanto riguarda i prodotti di qualità detiene il primato europeo per prodotti certificati: 841 a Novembre 2021 – di cui 315 agroalimentari e 526 vini.

Questo nuovo modo di fare turismo non è solo un’opportunità per gli operatori turistici ma anche per tutte le aziende che producono qualità nel settore enogastronomico.

Interazione tra produttori enogastronomici e operatori turistici

Alysei, incorporando tra i suoi membri anche le Agenzie di Viaggio, attraverso il suo motore B2B, facilita la connessione e la collaborazione tra produttori enogastronomici di alta qualità e gli operatori turistici per portare alla creazione di possibili nuovi itinerari del gusto permettendo di trasportare il turista a vivere il vero Made in Italy.

Le Agenzie di Viaggio caricando le loro offerte ed i loro tour enogastronomici in questa grande “piazza affari” che è Alysei, permetteranno a tutti gli appassionati dell’enogastronomia italiana di assaporare il Belpaese in prima linea, all’insegna del gusto!

