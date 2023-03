Dove gustare la cucina tipica romana

Cacio e Pepe, Carbonara, Amatriciana sono alcune delle pietanze che contribuiscono a rendere la cucina romana famosa ed apprezzata in ogni angolo del globo; autentici gioielli, più che classici piatti, che fanno del rispetto delle tradizioni il loro maggiore punto di forza, traendo origine nelle antiche ricette fatte di sapori intensi e veri.

Nella Capitale sono numerosi i locali che custodiscono al meglio tali gioielli; di seguito ve ne elenchiamo alcuni, sparsi un po’ qua e là per la città, dove apprezzare l’autentica cucina romana.

Partiamo dall’EUR dove vi è quello che è famoso per essere considerato “Il ristorante dei VIP”; siamo da “Checco dello Scapicollo” che fa della qualità la base di una “Cucina tradizionale che guarda all’innovazione”. Parole queste del direttore Francesco Testa il quale porta avanti al meglio la mission del “mangiar bene”. L’ospitalità è un altro imprescindibile baluardo, infatti numerosissimi sono i VIP, Woody Allen per citarne uno, che lo scelgono per gustare i suoi piatti. “Checco”, come viene comunemente chiamato dai clienti, è anche la location perfetta per ogni tipo di cerimonia.

È nata solo nel 2019, ma è già divenuta un nome; stiamo parlando de “L’Osteria della Trippa” a Trastevere. Un locale semplice e famigliare che propone, come si evince dal nome, la trippa in diverse sue varianti. Ma non è tutto poiché qua si possono gustare anche molte ricette della gastronomia romana. E se a questo ci aggiungiamo la simpatica e squisita accoglienza capiamo bene come, in una sola manciata di anni, questo locale sia stato già capace di aggiudicarsi il Bib Gourmand nella Guida MICHELIN Italia 2023 per il migliore rapporto qualità-prezzo.

Rimaniamo in zona San Pietro, in via delle Fornaci per la precisione, ed entriamo da Osteria Padì la quale offre una cucina casereccia rispettosa della tradizione romana; grazie ad ingredienti freschi e di ottima qualità, Amatriciana, Carbonara, Cacio e Pepe, fettuccine, saltimbocca vi faranno letteralmente sognare facendovi intraprendere un viaggio nel gusto. Un consiglio? Non potete farvi sfuggire il tiramisù della casa, provare per credere.

Cucina romana: scopri tutto il meglio che la Capitale ha da offrire

Nelle immediate vicinanze della Fontana di Trevi c’è “That’s Amore”, un locale che già solamente dal nome fa capire come l’italianità qui sia di casa.

Cucina italiana, romana in primis, proposta da un locale all’interno del quale potete assaporare pasta fatta in casa, piatti d’autore, gnocchi alla sorrentina, tonnarelli cacio e pepe, agnello al forno con patate solo per citarne alcuni, accompagnati da vini che si abbiamo alla perfezione. Da provare assolutamente anche la pizza, preparata con ingredienti minuziosamente selezionati.

Cercate una vera trattoria romana, non tipicamente turistica e nel centro storico della Capitale? Provate Matricianella. Qui l’atmosfera è quella tipica delle osterie romane, in un locale con posti a sedere anche all’esterno e con personale di servizio veloce e simpatico. Matricianella prepara al meglio tutti i piatti della tradizione romana: dalla Carbonara ai bucatini all’amatriciana passando per il carciofo alla romana e quello alla giudia. Un ristorante dove le parole chiave sono tradizione, freschezza e stagionalità messe in pratica dallo Chef Giovanni Fabbrotti e dalla sua squadra.

