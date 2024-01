Polpette al sugo, la ricetta semplicissima che fa sempre colpo: io le preparo così e mio marito ne va pazzo

Se volete stupire gli invitati alla vostra tavola dovete assolutamente prendere in considerazione questa ricetta delle polpette al sugo. Facile e veloce, ma allo stesso tempo costosa. Da provare assolutamente!

Le polpette sono una pietanza a base di carne (c’è anche la variante con le verdure o il pesce tritato) con spezie e aromi. Il tutto si impasta con le uova, il pangrattato e il formaggio per ottenere un fantastico secondo piatto. La forma delle polpette dipende dalla fantasia di chi si diletta ai fornelli e possono essere sia cotte in forno o fritte.

I più curiosi vogliono sapere ogni minimo dettaglio dei piatti che gustano volentieri a tavola. Hanno scoperto che l’origine del termine non è chiara. Potrebbe derivare dal francese, ma anche dall’italiano. Poi in seguito a delle ricerche su Internet è emerso che il primo inventore è stato un cuoco romano di nome Marco Gavio Apicio vissuto tra i 35 a. C. e il 25 a. C.

Eppure il termine polpette lo riscontriamo solo nel Libro De Arte Coquinaria di Maestro Martino nel XV secolo. A seguire abbiamo anche il manuale La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi del 1891.

In Afghanistan vengono aggiunti alla pizza. In Albania nella preparazione c’è la feta come ingrediente extra. In Cina si aggiunge la salsa di soia, in Danimarca si aggiungono le cipolle, il burro o la margarina. In Italia abbiamo delle ricette con dei passaggi diversi, ma una in particolare farà leccare i baffi.

Una leggenda orientale sulle polpette al sugo

C’è anche una leggenda in cui dice che siano nate nell’antica Persia. Non a caso sono famose le Kofta, per l’appunto polpette orientali e il termine significa “carne pestata”.

Con i passare del tempo ci sono diffuse in Europa e da allora rientrano nella nostro regime alimentare. La ricetta in questione si può trovare sul sito Fatto in casa da Benedetta.

Ingredienti e procedimento della ricetta

Gli ingredienti sono i seguenti: 500 gr di carne macinata, 30 gr di formaggio grattugiato, 1 uovo, 100 ml di latte, 120 g di grattugiato e sale fino. Per il sugo mezza cipolla tritata, una carota, 400 g passata di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco, sale fino e olio d’oliva.

Ecco la procedimento: impastare il macinato, l’uovo, il formaggio grattugiato e il sale. Poi bisogna aggiungere il latte e unire il pangrattato un po’ alla volta. Dare la forma preferita alle polpette con le mani e in una padella bisogna far soffriggere l’olio con la cipolla e la carota. Si aggiungono le polpette e le facciamo rosolare da tutti i lati. Si deve sfumare col vino e dopo versare il pomodoro. Lasciare sul fuoco per 20 minuti.