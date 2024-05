Trasporti Roma: tutte le notizie della settimana dal 13 al 19 maggio

Pendolari e bagnanti di Campo Ascolano senza collegamenti per Ostia e Roma. Il Comune propone minibus Indcar Mobi come soluzione temporanea.

Sospeso il collegamento della linea 07, il Comune cerca soluzioni

La stagione estiva ha portato qualche disagio agli utenti dei trasporti pubblici a Ostia, che, a causa della sospensione temporanea della linea 07, si trovano senza alcun collegamento per raggiungere Ostia e per proseguire verso il centro di Roma attraverso la Roma-Lido.

La sospensione della linea è stata causata dalle restrizioni al transito dei veicoli che superano il peso di 7,5 tonnellate sul ponte della via Litoranea e, sebbene sia stata riattivata la linea 062, che collega il Porto di Roma a Castel Porziano, la soluzione non è sufficiente per soddisfare le esigenze dei residenti di Campo Ascolano.

Il Comune di Roma, insieme ad Atac e Roma Servizi per la Mobilità (RSM), si è impegnato a trovare una soluzione ponte per affrontare questa emergenza e, tra le opzioni proposte, c’è l’utilizzo di minibus Indcar Mobi, in grado di rispettare il limite di peso e di circolare sull’intero itinerario dalla stazione Cristoforo Colombo a Campo Ascolano.

Tuttavia, i minibus hanno una capacità di trasporto inferiore rispetto ai mezzi tradizionalmente impiegati sulla linea 07 durante l’estate, ma, nonostante questo, questa soluzione, seppur temporanea, potrebbe rappresentare un primo passo per fornire un servizio di trasporto pubblico adeguato ai residenti e ai visitatori di Ostia.

Il presidente della commissione mobilità, Giovanni Zannola, ha preso parte attiva nella ricerca di una soluzione, effettuando prove su strada con Atac per valutare l’efficacia dei mezzi sul percorso interessato e, attraverso i social media, il presidente Zannola ha assicurato che non verrà trascurato il diritto dei cittadini romani di avere un servizio di trasporto pubblico efficiente, collegando le spiagge della zona alla stazione Cristoforo Colombo.

Metro B: nuovi treni in arrivo per il Giubileo

Entro giugno, l’Assessore alla Mobilità Patané assicura l’aumento dei convogli circolanti sulla Metro B, per il ritorno in servizio dei mezzi in revisione. Arriveranno anche 14 nuovi treni Hitachi, garantendo un miglioramento significativo della mobilità entro l’apertura della Porta Santa a dicembre.

Il trasporto pubblico romano si prepara ad accogliere il flusso di pellegrini e visitatori atteso in occasione del Giubileo, oltre che a garantire un servizio efficiente per i pendolari romani, con importanti novità per la Metro B. L’assessore alla mobilità, Patané, ha annunciato un miglioramento del servizio, garantendo con l’entrata in circolazione di alcuni mezzi di ritorno dalle revisioni, una flotta di 20 treni entro giugno, rispetto agli attuali 17/18 in uso.

Durante l’audizione alla commissione congiunta Giubileo e Mobilità del 6 maggio, l’assessore Patané ha confermando l’impegno dell’amministrazione nel garantire un servizio adeguato per l’occasione.

L’obiettivo finale è quello di raggiungere quota 21/22 treni in servizio a dicembre, quando la Porta Santa aprirà le sue porte ai fedeli e, sempre a partire dal mese di dicembre, la metropolitana vedrà l’arrivo dei primi treni della fornitura Hitachi, un totale di 14 su un 30 convogli previsti. Questi nuovi mezzi, prioritariamente destinati alla linea B, contribuiranno a migliorare ulteriormente l’offerta di trasporto pubblico, offrendo finalmente ai passeggeri un servizio più efficiente.

I lavori di rinnovo dei binari del tram arrivano a piazza Ungheria

Da lunedì 13 maggio, i lavori di rinnovo della rete tramviaria a Roma interessano la zona di Piazza Ungheria, queste le deviazioni temporanee per garantire la continuità del servizio.

Proseguono i lavori di rinnovo della rete tramviaria di Roma, e, a partire dal 13 maggio, i cantieri per l’installazione di nuovi binari si sposteranno a piazza Ungheria, interessando la tratta da viale Rossini a viale Liegi, fino al civico 49.

Questo avanzamento dei cantieri comporterà inevitabili deviazioni e modifiche nel sistema di trasporto pubblico della zona, in particolare:

La linea 2 sarà sostituita da autobus sull’intera linea,

sarà sostituita da autobus sull’intera linea, Le linee 3 e 19 opereranno con navette tra Porta Maggiore e Valle Giulia/Risorgimento, con capolinea provvisorio in via Giulio Cesare.

Le deviazioni coinvolgeranno anche alcune linee bus, tra cui la 19NAV, la 53/53D e la notturna n3d.

Nuove tramvie a Roma: Patané illustra gli aggiornamenti

L’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patané, durante la Commissione Giubileo, ha fornito aggiornamenti riguardo ai progressi delle ultime due linee tramviarie finanziate dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), le nuove linee, la Termini-Tor Vergata e la Verano-Tiburtina FS.

Mentre le attività di progettazione per le linee TVA e Togliatti stanno avanzando con alti e bassi, l’attenzione si è spostata su queste ulteriori due tramvie, dato che recentemente Invitalia ha bandito e aggiudicato le rispettive gare per la loro realizzazione.

Per quanto riguarda la Termini-Tor Vergata, Patané ha annunciato che la linea è stata sottoposta a una “valutazione unica”, che include la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e la conferenza decisoria per la progettazione esecutiva, e l’Assessore si è detto ottimista riguardo alle tempistiche, prevedendo l’avvio delle attività di demolizione dell’infrastruttura esistente subito dopo l’approvazione da parte della Regione Lazio. Ciò potrebbe portare a una riduzione dei tempi di lavoro, da un massimo di 180 giorni a circa 90.

La stazione appaltante sarà Atac, che redigerà un bando di gara su misura, tenendo conto delle particolarità del trenino giallo esistente e, secondo il cronoprogramma del progetto, i lavori dovrebbero iniziare nel 2025, con l’apertura della linea prevista per il 2029.

Arrivano 121 nuovi tram

Nel frattempo, anche la tramvia Tiburtina sta procedendo senza intoppi, con il progetto che ha ricevuto la bollinatura definitiva dalla conferenza decisoria, Invitalia presto pubblicherà la gara d’appalto per la sua realizzazione, portando avanti il progetto per un miglioramento della rete tramviaria di Roma.

Parallelamente a questi progetti, ci si sta preparando ad accogliere 121 nuovi tram forniti da CAF. Patané ha confermato che il primo veicolo dovrebbe arrivare a giugno 2025, a seguito da collaudi più lunghi rispetto agli altri, l’arrivo dei nuovi tram comporterà l’inizio dei lavori di adeguamento del deposito di Porta Maggiore, con cantieri che dureranno 5 mesi e lo stop di tutte e 6 le linee della rete esistente.

Infine, a giugno è prevista anche l’aggiudicazione della gara per il nuovo deposito a via Gino Severini, con due associazioni temporanee d’impresa in lizza per il contratto.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana